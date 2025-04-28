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Трамп: на встрече в Риме Зеленский снова просил оружие у США

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с лидером США Дональдом Трампом в Риме сказал, что Киеву требуется больше оружия. Об этом Трамп сообщил прессе в аэропорту Морристаун (штат Нью-Джерси).

«… Но он уже говорит об этом на протяжении трех лет», – обратил внимание американский лидер.

Трамп и Зеленский встретились в Риме 26 апреля перед похоронами папы римского Франциска. Украинский президент тогда написал в своем Telegram-канале, что встреча прошла хорошо и они с Трампом « успели обсудить многое». Встреча двух президентов стала первой после их скандальной перепалки в Белом доме 28 февраля. По данным The New York Times (NYT) и Politico, разговор политиков продолжался 15 минут. Источник CNN в окружении Трампа, сопровождавший его в Ватикане, назвал разговор с Зеленским «очень продуктивным».

Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров заявлял, что лидеры США и Украины договаривались провести еще одну встречу, уже в Риме. В итоге переговоры не состоялись. Вероятная причина – загруженность расписания Трампа.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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