Трамп: на встрече в Риме Зеленский снова просил оружие у США
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с лидером США Дональдом Трампом в Риме сказал, что Киеву требуется больше оружия. Об этом Трамп сообщил прессе в аэропорту Морристаун (штат Нью-Джерси).
«… Но он уже говорит об этом на протяжении трех лет», – обратил внимание американский лидер.
Трамп и Зеленский встретились в Риме 26 апреля перед похоронами папы римского Франциска. Украинский президент тогда написал в своем Telegram-канале, что встреча прошла хорошо и они с Трампом « успели обсудить многое». Встреча двух президентов стала первой после их скандальной перепалки в Белом доме 28 февраля. По данным The New York Times (NYT) и Politico, разговор политиков продолжался 15 минут. Источник CNN в окружении Трампа, сопровождавший его в Ватикане, назвал разговор с Зеленским «очень продуктивным».
Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров заявлял, что лидеры США и Украины договаривались провести еще одну встречу, уже в Риме. В итоге переговоры не состоялись. Вероятная причина – загруженность расписания Трампа.