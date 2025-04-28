Трамп: на встрече в Риме Зеленский снова просил оружие у США

Трамп и Зеленский встретились в Риме 26 апреля перед похоронами папы римского Франциска. Украинский президент тогда написал в своем Telegram-канале, что встреча прошла хорошо и они с Трампом « успели обсудить многое». Встреча двух президентов стала первой после их скандальной перепалки в Белом доме 28 февраля. По данным The New York Times (NYT) и Politico, разговор политиков продолжался 15 минут. Источник CNN в окружении Трампа, сопровождавший его в Ватикане, назвал разговор с Зеленским «очень продуктивным».