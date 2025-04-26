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Трамп и Зеленский встретились в Риме

Ведомости

Президент США Дональд Трамп провел встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским перед похоронами папы римского Франциска, которые проходят 26 апреля в Риме. Об этом Sky News сообщает со ссылкой на источники в Ватикане.

Представитель Белого дома также сообщил, что президенты двух стран провели «очень продуктивную дискуссию» и договорились провести дальнейшие переговоры после службы.

Первая первая личная встреча Зеленского и Трампа после их публичной ссоры в Белом доме может стать «важным шагом» в начале мирного процесса между Россией и Украиной, приводит телеканал слова бывшего посла Великобритании в РФ Тони Брентона. 

О том, что Зеленский проводит встречу с Трампом, подтвердил также пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров, передают украинские СМИ.

Газета La Repubblica ранее сообщила, что американский лидер может встретиться в Риме с Зеленским, а также премьерами Италии и Великобритании Джорджей Мелони и Киром Стармером. По данным газеты, в Риме Трамп пробудет менее 15 часов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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