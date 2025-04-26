Трамп и Зеленский встретились в Риме
Президент США Дональд Трамп провел встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским перед похоронами папы римского Франциска, которые проходят 26 апреля в Риме. Об этом Sky News сообщает со ссылкой на источники в Ватикане.
Представитель Белого дома также сообщил, что президенты двух стран провели «очень продуктивную дискуссию» и договорились провести дальнейшие переговоры после службы.
Первая первая личная встреча Зеленского и Трампа после их публичной ссоры в Белом доме может стать «важным шагом» в начале мирного процесса между Россией и Украиной, приводит телеканал слова бывшего посла Великобритании в РФ Тони Брентона.
О том, что Зеленский проводит встречу с Трампом, подтвердил также пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров, передают украинские СМИ.
Газета La Repubblica ранее сообщила, что американский лидер может встретиться в Риме с Зеленским, а также премьерами Италии и Великобритании Джорджей Мелони и Киром Стармером. По данным газеты, в Риме Трамп пробудет менее 15 часов.