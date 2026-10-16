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В ЛНР водитель микроавтобуса погиб в результате атаки украинского беспилотника

Анна Суслова
TASS
TASS

Водитель микроавтобуса, следовавшего по маршруту Лисичанск – Краснодар, погиб в результате атаки украинского беспилотника в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник в Telegram-канале.

Трагедия произошла на участке дороги Новоайдар – Счастье. По предварительным данным, ранения получили 10 пассажиров. Трое были доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Остальные пассажиры получили помощь в ближайшем к месту удара медицинском учреждении.

Пасечник добавил, что информация о происшествии уточняется.

16 октября в ЛНР в результате атаки украинского беспилотника на автомобиль «Газель» погибли двое мужчин. В Красном Луче беспилотник атаковал многоквартирный жилой дом. На четвертом этаже под обломками была заблокирована женщина. Также были зафиксированы повреждения транспортных средств, гражданской и коммунальной инфраструктуры в Лисичанске и Троицком муниципальном округе.

14 октября в результате атаки со стороны Украины по региону погиб один человек, 12 человек пострадали. Армия Украины нанесла удары по семи муниципалитетам ЛНР, включая столицу региона. В результате атаки были повреждены коммерческая и гражданская инфраструктура, жилые дома и транспортные средства.

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