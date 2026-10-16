В ЛНР водитель микроавтобуса погиб в результате атаки украинского беспилотника

16 октября в ЛНР в результате атаки украинского беспилотника на автомобиль «Газель» погибли двое мужчин. В Красном Луче беспилотник атаковал многоквартирный жилой дом. На четвертом этаже под обломками была заблокирована женщина. Также были зафиксированы повреждения транспортных средств, гражданской и коммунальной инфраструктуры в Лисичанске и Троицком муниципальном округе.