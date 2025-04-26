Трамп может встретиться с Зеленским во время посещения похорон папы римского

Трамп, как ожидается, проведет в Риме, чуть менее 15 часов. За это время он планирует посетить похороны папы римского Франциска, встретиться с лидером Украины Владимиром Зеленским и поговорить с премьерами Италии и Великобритании Джорджей Мелони и Киром Стармером.