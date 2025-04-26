Трамп может встретиться с Зеленским во время посещения похорон папы римского
Президент США Дональд Трамп, который 26 апреля посетит похороны папы римского Франциска, намерен провести встречи в Риме с лидерами Италии, Великобритании и Украины, передает газета La Repubblica.
Трамп, как ожидается, проведет в Риме, чуть менее 15 часов. За это время он планирует посетить похороны папы римского Франциска, встретиться с лидером Украины Владимиром Зеленским и поговорить с премьерами Италии и Великобритании Джорджей Мелони и Киром Стармером.
«Я встречусь с некоторыми людьми в Риме, включая замечательного премьер-министра Италии», – сказал он журналистам на борту самолета.
La Repubblica со ссылкой на источники ранее сообщила, что Киев предложил провести саммит в Риме на тему украинского конфликта в день похорон папы римского Франциска, на которые приедут многие главы государств.
Итальянский министр иностранных дел Антонио Таяни выразил сомнения по поводу организации такого мероприятия из-за сложной логистики, поскольку в этот день Рим будет наполнен официальными кортежами. Ожидается, что траурную церемонию посетят более 170 делегаций разных стран, включая глав государств. Как писала газета The Guardian, похороны понтифика предоставляют неожиданную возможность для «международной дипломатии и неудобных встреч».