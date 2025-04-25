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Как в Ватикане готовятся к похоронам папы римского

Мировые лидеры прилетят в Рим, траурную церемонию посетят более 170 делегаций
Анастасия Брянцева
AP
AP

Перед похоронами папы римского Франциска власти Италии и Ватикана усилили охрану вокруг собора Святого Петра. Задействованы беспилотники, снайперы и истребители, пишет The Guardian.

Ожидается, что траурную церемонию 26 апреля посетят более 170 делегаций разных стран, включая глав государств. О своем намерении приехать уже заявили президенты США Дональд Трамп, Франции – Эммануэль Макрон, Украины – Владимир Зеленский и др.

Похороны папы римского предоставляют неожиданную возможность для «международной дипломатии и неудобных встреч», считают в The Guardian. Начало в 10:00 означает, что большинство глав государств и политических лидеров прибудут в Рим накануне вечером «с кратким окном для встреч, если это будет необходимо».

Российскую сторону представит министр культуры Ольга Любимова. Решение об этом принял президент РФ Владимир Путин.

Десятки тысяч людей уже выстроились в очередь на несколько часов, чтобы отдать последние почести Франциску, пишет издание. Кроме того, миллионы людей по всему миру будут смотреть трансляцию по телевизору.

Франциск (мирское имя – Хорхе Марио Бергольо) умер 21 апреля в возрасте 88 лет. Причиной смерти стал инсульт. Последнее публичное выступление Франциска состоялось за день до его кончины, когда он обратился к верующим с балкона базилики Святого Петра по случаю праздника Пасхи. В своем послании Urbi et Orbi он выступил с призывом к «миру во всем мире».

Он будет похоронен в церкви Богоматери Великой (Санта-Мария-Маджоре), как пожелал сам понтифик. Его захоронение будет накрыто белой мраморной плитой с надписью на латыни «Франциск».

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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