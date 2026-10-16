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Герасимов заявил о ликвидации двухтысячной группировки ВСУ в Харьковской области

Антон Потоков

ВС РФ полностью  уничтожили двухтысячную группировку вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом в рамках совещания доложил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов.

«Группировка войск "Север" продолжает расширение полосы безопасности вдоль российско-украинской границы, в приграничных районах Сумской и Харьковской областей Украины. Полностью завершено уничтожение двухтысячной группировки противника, окруженной в северо-восточной части Харьковской области. Под наш контроль перешел 461 квадратный километр территории и 28 населенных пунктов», – сказал он.

Командующий группировкой войск «Север» генерал-полковник Евгений Никифоров доложил, что на Харьковском направлении была проведена операция «Медвежий угол». Ее проводили 18-я и 71-я мотострелковые дивизии. В результате операции линия боевого соприкосновения сократилась, а глубина полосы безопасности на территории Харьковской области увеличилась до 30 км.

Он также добавил, что группировка войск «Север» сосредотачивает усилия на расширении полосы безопасности вдоль государственной границы на территории Сумской и Харьковской областей Украины.

В ходе совещания Герасимов доложил, что российская армия находится в 5 км от города Запорожье. Также он сообщил, что группировка войск «Днепр» ведет бои за город Орехов. Под контроль ВС РФ перешли населенные пункты Новопавловка и Ново-Андреевка, а также поселок Малая Катериновка.

В свою очередь президент России Владимир Путин заявил, что с начала 2026 г. ВС РФ установили контроль над 6500 кв. км и 310 населенными пунктами. По его словам, под контролем российских военных находится вся Луганская народная республика, Украина контролирует только 10% территории ДНР и около 16,5% территории Запорожской области.

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