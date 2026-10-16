Герасимов заявил о ликвидации двухтысячной группировки ВСУ в Харьковской области

В свою очередь президент России Владимир Путин заявил, что с начала 2026 г. ВС РФ установили контроль над 6500 кв. км и 310 населенными пунктами. По его словам, под контролем российских военных находится вся Луганская народная республика, Украина контролирует только 10% территории ДНР и около 16,5% территории Запорожской области.