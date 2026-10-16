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Главная / Политика /

Генконсульство России помогает родителям погибшего в Египте мальчика

Анна Суслова
Mohamed Elnaggar
Mohamed Elnaggar

Генконсульство РФ ведет работу для решения необходимых вопросов после смерти российского мальчика на курорте Шарм-эш-Шейх. Об этом посольство России в Египте сообщило в Telegram-канале.

Генконсульство ведет работу с местными властями, прокуратурой Египта и другими инстанциями, а также с родителями погибшего. В частности, ведомство помогает оформить документы для репатриации. На данный момент препятствий для этого нет.  

Посольство России в Египте передало свои соболезнования родителям ребенка и заверило, что продолжит оказывать необходимую поддержку.

Инцидент произошел 14 октября. Мальчик упал с гамака на высоковольтный кабель. Ребенок отдыхал в Шарм-эш-Шейхе с родителями и младшей сестрой.

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