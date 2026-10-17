Собянин сообщил об уничтожении 15 БПЛА на подлете к Москве
Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 15 украинских беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере Мах.
На месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб.
В Росавиации сообщили, что в аэропортах Москвы «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский» (Раменское) введены временные ограничения полетов. Они необходимы для обеспечения безопасности. Ограничения также введены в аэропорту Сочи.
До этого в Минобороны сообщили, что в течение дня 16 октября силы ПВО сбили 47 украинских беспилотников над территориями Белгородской, Курской, Кировской, Оренбургской, Ленинградской областей, Пермского края, Татарстана, а также над территорией Ханты-Мансийского автономного округа.
В ночь с 15 на 16 октября силы ПВО сбили 644 украинских дрона над 28 регионами России и одним морем.
Всего за неделю силы ПВО уничтожили 5695 БПЛА. Также были перехвачены четыре крылатые ракеты большой дальности «Фламинго» и управляемая ракета «Нептун», сбиты семь управляемых авиационных бомб и два реактивных снаряда американской реактивной системы залпового огня HIMARS.