Собянин сообщил об уничтожении 15 БПЛА на подлете к Москве

До этого в Минобороны сообщили, что в течение дня 16 октября силы ПВО сбили 47 украинских беспилотников над территориями Белгородской, Курской, Кировской, Оренбургской, Ленинградской областей, Пермского края, Татарстана, а также над территорией Ханты-Мансийского автономного округа.