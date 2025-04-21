Газета
Телеграм
/ Общество

Умер папа римский Франциск

Понтифику было 88 лет
Максим Цуланов
Reuters
Reuters

Папа римский Франциск умер в возрасте 88 лет, сообщили в Vatican News.

Последние месяцы Ватикан сообщал о проблемах со здоровьем понтифика. Сам Франциск еще в 2014 г. предупреждал, что он может отречься от престола из-за проблем со здоровьем. В возрасте 21 года Франциск перенес операцию по удалению части левого легкого из-за серьезной инфекции. В 2021 г. он прошел курс лечения в связи с воспалением правого колена.

Мирское имя понтифика – Хорхе Марио Бергольо. Он родился 17 декабря 1936 г. в аргентинском Буэнос-Айресе в семье итальянских иммигрантов. Начал обучение в духовной семинарии в 1958 г., в 1960 г. получил степень лиценциата в области философии. Принял священный сан и стал священником Католической церкви в 1969 г.

С 1973 до начала 2000-х гг. возглавлял провинцию иезуитов в Аргентине как провинциальный superior (руководитель), был епископом Сан-Мигеля – одного из районов архиепархии Буэнос-Айреса, а также архиепископом Буэнос-Айреса.

Был назначен кардиналом папой Иоанном Павлом II в 2001 г. Спустя 12 лет, в марте 2013 г., конклав избрал Бергольо новым папой римским. Он стал первым папой-латиноамериканцем и первым иезуитом на Святом престоле. Интронизация папы Франциска была проведена 19 марта 2013 г.

Бергольо считался реформатором. Стремился искоренить коррупцию в Банке Ватикана, разобраться с последствиями скандала вокруг сексуального насилия над детьми в Католической церкви и др. В декабре 2015 г. Франциск впервые назначил внешний аудит консолидированной финансовой отчетности Ватикана. В том же году опубликовал энциклику Laudato si («Хвалитеся»), посвященную вопросам экологии и защиты окружающей среды.

В марте 2019 г. Франциск досрочно (на 10 лет раньше положенного срока) рассекретил для ученых документы понтификата Пия XII, пришедшегося на Вторую мировую войну. Пия XII обвиняли в том, что он закрывал глаза на Холокост и никогда публично не осуждал преследование евреев и других народов. Франциск также известен отказом от традиционных атрибутов папского величия – выбирал общественный транспорт или простые автомобили вместо «папамобилей» с пуленепробиваемым стеклом. Вместо проживания в Апостольском дворце он предпочел жить в гостинице «Санта Марта» внутри Ватикана.

С февраля этого года состояние Франциска начало ухудшаться. 14 февраля он был госпитализирован в Policlinico Agostino Gemelli на фоне обострения рецидивирующего бронхита. 18 февраля сообщалось о прогрессировании заболевания – у понтифика диагностировали начало двусторонней пневмонии. Об улучшении состояния в Ватикане заявили весной. 28 марта Ватикан сообщил, что папа Франциск проходит реабилитацию в Доме Святой Марфы, тогда его состояние оставалось стабильным с небольшими улучшениями в дыхании, моторике и речи.

Теперь Святому престолу предстоит конклав – закрытое собрание кардиналов со всего мира, на котором будет избран новый папа римский.

Председатель Международного союза староверов Леонид Севастьянов, представляющий себя как доверенное лицо понтифика и «посла мира» в Москве с мая 2022 г., говорил «Ведомостям», что на должность папы римского рассматриваются два кардинала. Это Матео Дзуппи, который был спецпосланником Ватикана по урегулированию на Украине, и второе лицо Ватикана – госсекретарь, кардинал Пьетро Паролин.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных