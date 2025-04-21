Умер папа римский Франциск

Умер папа римский ФранцискПонтифику было 88 лет
Последние месяцы Ватикан сообщал о проблемах со здоровьем понтифика. Сам Франциск еще в 2014 г. предупреждал, что он может отречься от престола из-за проблем со здоровьем. В возрасте 21 года Франциск перенес операцию по удалению части левого легкого из-за серьезной инфекции. В 2021 г. он прошел курс лечения в связи с воспалением правого колена.
Мирское имя понтифика – Хорхе Марио Бергольо. Он родился 17 декабря 1936 г. в аргентинском Буэнос-Айресе в семье итальянских иммигрантов. Начал обучение в духовной семинарии в 1958 г., в 1960 г. получил степень лиценциата в области философии. Принял священный сан и стал священником Католической церкви в 1969 г.
С 1973 до начала 2000-х гг. возглавлял провинцию иезуитов в Аргентине как провинциальный superior (руководитель), был епископом Сан-Мигеля – одного из районов архиепархии Буэнос-Айреса, а также архиепископом Буэнос-Айреса.
Был назначен кардиналом папой Иоанном Павлом II в 2001 г. Спустя 12 лет, в марте 2013 г., конклав избрал Бергольо новым папой римским. Он стал первым папой-латиноамериканцем и первым иезуитом на Святом престоле. Интронизация папы Франциска была проведена 19 марта 2013 г.
Бергольо считался реформатором. Стремился искоренить коррупцию в Банке Ватикана, разобраться с последствиями скандала вокруг сексуального насилия над детьми в Католической церкви и др. В декабре 2015 г. Франциск впервые назначил внешний аудит консолидированной финансовой отчетности Ватикана. В том же году опубликовал энциклику Laudato si («Хвалитеся»), посвященную вопросам экологии и защиты окружающей среды.
В марте 2019 г. Франциск досрочно (на 10 лет раньше положенного срока) рассекретил для ученых документы понтификата Пия XII, пришедшегося на Вторую мировую войну. Пия XII обвиняли в том, что он закрывал глаза на Холокост и никогда публично не осуждал преследование евреев и других народов. Франциск также известен отказом от традиционных атрибутов папского величия – выбирал общественный транспорт или простые автомобили вместо «папамобилей» с пуленепробиваемым стеклом. Вместо проживания в Апостольском дворце он предпочел жить в гостинице «Санта Марта» внутри Ватикана.
С февраля этого года состояние Франциска начало ухудшаться. 14 февраля он был госпитализирован в Policlinico Agostino Gemelli на фоне обострения рецидивирующего бронхита. 18 февраля сообщалось о прогрессировании заболевания – у понтифика диагностировали начало двусторонней пневмонии. Об улучшении состояния в Ватикане заявили весной. 28 марта Ватикан сообщил, что папа Франциск проходит реабилитацию в Доме Святой Марфы, тогда его состояние оставалось стабильным с небольшими улучшениями в дыхании, моторике и речи.
Теперь Святому престолу предстоит конклав – закрытое собрание кардиналов со всего мира, на котором будет избран новый папа римский.
Председатель Международного союза староверов Леонид Севастьянов, представляющий себя как доверенное лицо понтифика и «посла мира» в Москве с мая 2022 г., говорил «Ведомостям», что на должность папы римского рассматриваются два кардинала. Это Матео Дзуппи, который был спецпосланником Ватикана по урегулированию на Украине, и второе лицо Ватикана – госсекретарь, кардинал Пьетро Паролин.