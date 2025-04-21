Умер папа римский Франциск

В марте 2019 г. Франциск досрочно (на 10 лет раньше положенного срока) рассекретил для ученых документы понтификата Пия XII, пришедшегося на Вторую мировую войну. Пия XII обвиняли в том, что он закрывал глаза на Холокост и никогда публично не осуждал преследование евреев и других народов. Франциск также известен отказом от традиционных атрибутов папского величия – выбирал общественный транспорт или простые автомобили вместо «папамобилей» с пуленепробиваемым стеклом. Вместо проживания в Апостольском дворце он предпочел жить в гостинице «Санта Марта» внутри Ватикана.