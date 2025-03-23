Папа римский впервые после госпитализации появился на публике
Папа римский Франциск впервые за пять недель появился на публике, передает Reuters. Понтифик приветствовал верующих с балкона римской больницы Джемелли перед выпиской 23 марта.
88-летний Франциск 14 февраля был госпитализирован с тяжелой респираторной инфекцией, напоминает агентство.
22 марта кардинал Виктор Мануэль Фернандес заявил, что понтифик восстанавливает силы в больнице, но после лечения ему нужно будет заново учиться говорить.
Выписку папы римского из больницы Джемелли ранее анонсировал портал Vatican news. Сообщалось, что понтифик поприветствует верующих с балкона больницы в полдень, после чего он вернется в свою резиденцию Санта-Марта в Ватикане. Решение о выписке Франциска последовало за устойчивым улучшением его состояния, рассказал вечером 22 марта глава медицинской бригады больницы Джемелли доктор Серджио Альфьери, которая лечила папу от острой инфекции дыхательных путей и двусторонней пневмонии.
По его словам, на прошлой неделе наблюдались «значительные улучшения». Он подтвердил, что после госпитализации понтифика у него была острая дыхательная недостаточность из-за полимикробной инфекции, которая привела к двусторонней пневмонии. Это потребовало комбинированного фармакологического лечения, добавил Альфьери. Двусторонняя пневмония прошла, но для полного выздоровления папы необходимо время, ему предписано не менее двух месяцев выздоровления, сообщил врач.
В течение этого времени Франциск будет получать медицинскую помощь, он должен находиться в состоянии покоя, пишет Vatican news. Есть надежда, что понтифик вскоре сможет возобновить рабочий график, а временная потеря голоса после двусторонней пневмонии и ее лечения является нормой, добавил Альфьери.