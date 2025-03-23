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Папа римский впервые после госпитализации появился на публике

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Папа римский Франциск впервые за пять недель появился на публике, передает Reuters. Понтифик приветствовал верующих с балкона римской больницы Джемелли перед выпиской 23 марта.

88-летний Франциск 14 февраля был госпитализирован с тяжелой респираторной инфекцией, напоминает агентство.

22 марта кардинал Виктор Мануэль Фернандес заявил, что понтифик восстанавливает силы в больнице, но после лечения ему нужно будет заново учиться говорить.

VATICAN MEDIA / AFP
VATICAN MEDIA / AFP

Выписку папы римского из больницы Джемелли ранее анонсировал портал Vatican news. Сообщалось, что понтифик поприветствует верующих с балкона больницы в полдень, после чего он вернется в свою резиденцию Санта-Марта в Ватикане. Решение о выписке Франциска последовало за устойчивым улучшением его состояния, рассказал вечером 22 марта глава медицинской бригады больницы Джемелли доктор Серджио Альфьери, которая лечила папу от острой инфекции дыхательных путей и двусторонней пневмонии.

По его словам, на прошлой неделе наблюдались «значительные улучшения». Он подтвердил, что после госпитализации понтифика у него была острая дыхательная недостаточность из-за полимикробной инфекции, которая привела к двусторонней пневмонии. Это потребовало комбинированного фармакологического лечения, добавил Альфьери. Двусторонняя пневмония прошла, но для полного выздоровления папы необходимо время, ему предписано не менее двух месяцев выздоровления, сообщил врач.

В течение этого времени Франциск будет получать медицинскую помощь, он должен находиться в состоянии покоя, пишет Vatican news. Есть надежда, что понтифик вскоре сможет возобновить рабочий график, а временная потеря голоса после двусторонней пневмонии и ее лечения является нормой, добавил Альфьери.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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