Кардинал Фернандес: папе римскому придется заново учиться говорить
Папа римский Франциск восстанавливает силы в больнице, после лечения он должен будет заново учиться говорить, заявил кардинал Виктор Мануэль Фернандес.
«Папа чувствует себя очень хорошо, но высокопоточный кислород все высушивает. Ему нужно заново научиться говорить, но его общее физическое состояние такое же, как и прежде», – приводит Reuters слова Фернандеса.
Состояние папы стабильно, с 17 марта он не подключен к искусственной вентиляции легких (ИВЛ), передает агентство. Неизвестно, выпишут ли понтифика к Пасхе, добавил кардинал. Он также опроверг информацию о том, что папа римский уйдет в отставку на фоне болезни.
Франциск был госпитализирован 14 февраля с бронхитом, который обострился на фоне рецидива. Из-за этого он несколько раз не смог читать катехизис и поручал это помощнику. 3 марта у понтифика дважды произошли эпизоды острой дыхательной недостаточности, потребовавшие возобновления неинвазивной вентиляции легких.
16 марта пресс-служба Ватикана опубликовала фотографию папы римского Франциска впервые после его госпитализации в феврале. 21 марта Ватикан сообщил, что состояние папы остается стабильным с «незначительными улучшениями дыхания и подвижности», пишет Reuters.