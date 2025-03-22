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Кардинал Фернандес: папе римскому придется заново учиться говорить

Ведомости

Папа римский Франциск восстанавливает силы в больнице, после лечения он должен будет заново учиться говорить, заявил кардинал Виктор Мануэль Фернандес.

«Папа чувствует себя очень хорошо, но высокопоточный кислород все высушивает. Ему нужно заново научиться говорить, но его общее физическое состояние такое же, как и прежде», – приводит Reuters слова Фернандеса.

Состояние папы стабильно, с 17 марта он не подключен к искусственной вентиляции легких (ИВЛ), передает агентство. Неизвестно, выпишут ли понтифика к Пасхе, добавил кардинал. Он также опроверг информацию о том, что папа римский уйдет в отставку на фоне болезни.

Франциск был госпитализирован 14 февраля с бронхитом, который обострился на фоне рецидива. Из-за этого он несколько раз не смог читать катехизис и поручал это помощнику. 3 марта у понтифика дважды произошли эпизоды острой дыхательной недостаточности, потребовавшие возобновления неинвазивной вентиляции легких.

16 марта пресс-служба Ватикана опубликовала фотографию папы римского Франциска впервые после его госпитализации в феврале. 21 марта Ватикан сообщил, что состояние папы остается стабильным с «незначительными улучшениями дыхания и подвижности», пишет Reuters.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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