У папы римского произошло два эпизода острой дыхательной недостаточности
У папы римского Франциска, проходящего лечение от пневмонии в больнице, произошло два эпизода острой дыхательной недостаточности, сообщает Catholic News Agency со ссылкой на Ватикан. Была возобновлена неинвазивная искусственная вентиляция легких.
Эпизоды были вызваны «значительным накоплением эндобронхиальной слизи и последующим бронхоспазмом», говорится в заявлении. Прогноз врачей остается сдержанным. 14 февраля Франциск был госпитализирован с бронхитом. Рецидивирующий бронхит обострился неделей раннее. Тогда Франциск два раза отказался от чтения катехизиса, поручив это своему помощнику.
27 февраля агентство Associated Press (AP) сообщило, что Франциск опроверг слухи о готовящемся конклаве. Но, несмотря на поправку, расписание предстоящих событий с участием папы было сокращено.
Франциск надеется, что сможет 27 апреля канонизировать Карло Акутиса, который считается первым святым среди представителей поколения миллениалов и цифровой эпохи. Ватикан считает набожного итальянского подростка, умершего от лейкемии в 2006 г. в возрасте 15 лет, вдохновляющим примером для подражания для сегодняшних молодых католиков.