У папы римского произошло два эпизода острой дыхательной недостаточности

Франциск надеется, что сможет 27 апреля канонизировать Карло Акутиса, который считается первым святым среди представителей поколения миллениалов и цифровой эпохи. Ватикан считает набожного итальянского подростка, умершего от лейкемии в 2006 г. в возрасте 15 лет, вдохновляющим примером для подражания для сегодняшних молодых католиков.