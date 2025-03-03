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У папы римского произошло два эпизода острой дыхательной недостаточности

Ведомости

У папы римского Франциска, проходящего лечение от пневмонии в больнице, произошло два эпизода острой дыхательной недостаточности, сообщает Catholic News Agency со ссылкой на Ватикан. Была возобновлена неинвазивная искусственная вентиляция легких.

Эпизоды были вызваны «значительным накоплением эндобронхиальной слизи и последующим бронхоспазмом», говорится в заявлении. Прогноз врачей остается сдержанным. 14 февраля Франциск был госпитализирован с бронхитом. Рецидивирующий бронхит обострился неделей раннее. Тогда Франциск два раза отказался от чтения катехизиса, поручив это своему помощнику.

27 февраля агентство Associated Press (AP) сообщило, что Франциск опроверг слухи о готовящемся конклаве. Но, несмотря на поправку, расписание предстоящих событий с участием папы было сокращено.

Франциск надеется, что сможет 27 апреля канонизировать Карло Акутиса, который считается первым святым среди представителей поколения миллениалов и цифровой эпохи. Ватикан считает набожного итальянского подростка, умершего от лейкемии в 2006 г. в возрасте 15 лет, вдохновляющим примером для подражания для сегодняшних молодых католиков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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