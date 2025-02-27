Папа римский Франциск опроверг слухи о готовящемся конклаве
Папа римский Франциск заявил, что продолжает медленное восстановление в больнице, сохраняя контроль над престолом, передает Associated Press (AP) со ссылкой на Ватикан. Он опроверг сообщения о готовящемся конклаве и неминуемой смерти, хоть и остается в ослабленном состоянии.
Как сообщает агентство, 88-летний папа снова хорошо спал ночью в римской больнице Джемелли, позавтракал и возобновил терапию утром в хорошем расположении духа. Результаты дополнительных медицинских тестов ожидаются позднее 27 февраля. Несмотря на поправку, его расписание предстоящих событий было изменено: Ватикан отменил аудиенцию Святого года, запланированную на 1 марта, и еще неизвестно, пропустит ли Франциск свое благословение 2 марта. Франциск надеется, что сможет 27 апреля канонизировать Карло Акутиса, который считается первым святым среди представителей поколения миллениалов и цифровой эпохи. Ватикан считает набожного итальянского подростка, умершего от лейкемии в 2006 г. в возрасте 15 лет, вдохновляющим примером для подражания для сегодняшних молодых католиков.
Что такое конклав
Конклав – это собрание кардиналов Римско-католической церкви для избрания нового папы римского. После смерти или отречения папы кардиналы собираются в Сикстинской капелле, где запираются без связи с внешним миром. Голосование проходит тайно, пока один из кандидатов не наберет 2/3 голосов. О выборе нового папы сигнализирует белый дым из трубы капеллы, после чего он выходит на балкон собора Святого Петра и дает первое благословение.
Сообщения о готовящемся конклаве ранее появились в ряде СМИ. 25 февраля портал Vatican News сообщал, что состояние папы римского остается критическим, но стабильным. «Вечернее обновление пресс-службы Святого престола о состоянии здоровья папы сообщает, что у него не было острых респираторных эпизодов, а его гемодинамические показатели остаются стабильными», – было сказано в сообщении.
14 февраля Франциск был госпитализирован с бронхитом. Рецидивирующий бронхит обострился неделей раннее. Тогда Франциск два раза отказался от чтения катехизиса, поручив это своему помощнику.