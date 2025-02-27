Папа римский Франциск опроверг слухи о готовящемся конклаве

Как сообщает агентство, 88-летний папа снова хорошо спал ночью в римской больнице Джемелли, позавтракал и возобновил терапию утром в хорошем расположении духа. Результаты дополнительных медицинских тестов ожидаются позднее 27 февраля. Несмотря на поправку, его расписание предстоящих событий было изменено: Ватикан отменил аудиенцию Святого года, запланированную на 1 марта, и еще неизвестно, пропустит ли Франциск свое благословение 2 марта. Франциск надеется, что сможет 27 апреля канонизировать Карло Акутиса, который считается первым святым среди представителей поколения миллениалов и цифровой эпохи. Ватикан считает набожного итальянского подростка, умершего от лейкемии в 2006 г. в возрасте 15 лет, вдохновляющим примером для подражания для сегодняшних молодых католиков.