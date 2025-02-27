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Папа римский Франциск опроверг слухи о готовящемся конклаве

Ведомости

Папа римский Франциск заявил, что продолжает медленное восстановление в больнице, сохраняя контроль над престолом, передает Associated Press (AP) со ссылкой на Ватикан. Он опроверг сообщения о готовящемся конклаве и неминуемой смерти, хоть и остается в ослабленном состоянии.

Как сообщает агентство, 88-летний папа снова хорошо спал ночью в римской больнице Джемелли, позавтракал и возобновил терапию утром в хорошем расположении духа. Результаты дополнительных медицинских тестов ожидаются позднее 27 февраля. Несмотря на поправку, его расписание предстоящих событий было изменено: Ватикан отменил аудиенцию Святого года, запланированную на 1 марта, и еще неизвестно, пропустит ли Франциск свое благословение 2 марта. Франциск надеется, что сможет 27 апреля канонизировать Карло Акутиса, который считается первым святым среди представителей поколения миллениалов и цифровой эпохи. Ватикан считает набожного итальянского подростка, умершего от лейкемии в 2006 г. в возрасте 15 лет, вдохновляющим примером для подражания для сегодняшних молодых католиков.

Что такое конклав

Конклав – это собрание кардиналов Римско-католической церкви для избрания нового папы римского. После смерти или отречения папы кардиналы собираются в Сикстинской капелле, где запираются без связи с внешним миром. Голосование проходит тайно, пока один из кандидатов не наберет 2/3 голосов. О выборе нового папы сигнализирует белый дым из трубы капеллы, после чего он выходит на балкон собора Святого Петра и дает первое благословение.

Сообщения о готовящемся конклаве ранее появились в ряде СМИ. 25 февраля портал Vatican News сообщал, что состояние папы римского остается критическим, но стабильным. «Вечернее обновление пресс-службы Святого престола о состоянии здоровья папы сообщает, что у него не было острых респираторных эпизодов, а его гемодинамические показатели остаются стабильными», – было сказано в сообщении.

14 февраля Франциск был госпитализирован с бронхитом. Рецидивирующий бронхит обострился неделей раннее. Тогда Франциск два раза отказался от чтения катехизиса, поручив это своему помощнику.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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