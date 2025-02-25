Ватикан: состояние папы римского остается критическим
Состояние папы римского Франциска остается критическим, но стабильным. Об этом сообщают Vatican News со ссылкой на службу печати Святого престола.
«Вечернее обновление пресс-службы Святого престола о состоянии здоровья папы сообщает, что у него не было острых респираторных эпизодов, а его гемодинамические показатели остаются стабильными», – сказано в сообщении.
14 февраля Франциск был госпитализирован с бронхитом. Рецидивирующий бронхит обострился на прошлой неделе. Тогда Франциск два раза отказался от чтения катехизиса, поручив это своему помощнику.
ABC News со ссылкой на представителя Ватикана 17 февраля сообщила, что состояние понтифика после госпитализации стабильное.