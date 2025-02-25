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Ватикан: состояние папы римского остается критическим

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Состояние папы римского Франциска остается критическим, но стабильным. Об этом сообщают Vatican News со ссылкой на службу печати Святого престола.

«Вечернее обновление пресс-службы Святого престола о состоянии здоровья папы сообщает, что у него не было острых респираторных эпизодов, а его гемодинамические показатели остаются стабильными», – сказано в сообщении.

14 февраля Франциск был госпитализирован с бронхитом. Рецидивирующий бронхит обострился на прошлой неделе. Тогда Франциск два раза отказался от чтения катехизиса, поручив это своему помощнику.

ABC News со ссылкой на представителя Ватикана 17 февраля сообщила, что состояние понтифика после госпитализации стабильное. 

22 февраля Ватикан сообщил об ухудшении состояния здоровья Франциска. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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