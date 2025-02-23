Что известно о состоянии папы римского Франциска

Что известно о состоянии папы римского ФранцискаВ середине февраля у понтифика диагностировали начало двусторонней пневмонии
Состояние госпитализированного с пневмонией папы римского Франциска остается критическим, но с субботы у него не было респираторных приступов, сообщили в Ватикане. Анализы показывают начальную легкую почечную недостаточность, которая находится под контролем.
22 февраля Ватикан сообщил об ухудшении состояния здоровья Франциска. Еще за день до этого заявления врачи 88-летнего понтифика, госпитализированного 14 февраля с бронхитом, говорили, что жизнь Франциска находится вне опасности. «Если вопрос в том, угрожает ли ему опасность смерти, то ответ – нет», – говорил один из его лечащих врачей Серджио Альфьери на пресс-конференции.
«Ведомости» собрали основную информацию по состоянию здоровья папы Франциска.
Папа Франциск был госпитализирован в Policlinico Agostino Gemelli 14 февраля. Рецидивирующий бронхит обострился за неделю до этого, писала Corriere Roma. В частности, тогда Франциск два раза отказался от чтения катехизиса, поручив это своему помощнику. 9 февраля он также прервал проповедь, заявив, что ему трудно дышать. Понтифик также упал на правую руку в своей резиденции Санта-Марта и повредил предплечье в январе этого года. Телеканал CNN отмечал, что это стало вторым падением Франциска за несколько недель.
18 февраля Vatican News со ссылкой на службу печати Святого престола сообщила о прогрессировании заболевания – у понтифика диагностировали начало двусторонней пневмонии. Как отмечали в Ватикане, полимикробная инфекция, возникшая на фоне бронхоэктатической болезни и астматического бронхита и потребовавшая применения антибиотикотерапии кортизоном, усложняет терапевтическое лечение.
На фоне сообщений о состоянии Франциска в Ватикане начали обсуждение отречения папы. Во всяком случае, об этом заявил кардинал Джанфранко Равази 21 февраля. Он сообщил, что если у Франциска возникнут серьезные трудности при исполнении служебных обязанностей, то «он сделает свой выбор». Blick писала, что швейцарская гвардия – личная охрана понтифика – уже начала активную подготовку к смерти папы римского. Отмечалось, что для гвардейцев действует комендантский час и «репетируются похороны». Эту информацию опроверг представитель швейцарской гвардии 20 февраля.
В возрасте 20 лет у будущего папы римского развился плеврит и ему удалили часть одного легкого. На фоне этого последние годы в СМИ появлялась информация о его проблемах со здоровьем – боли в пояснично-крестцовом нерве, грипп. Кроме того, в 2021 г. он прошел курс лечения в связи с воспалением правого колена.
Хорхе Марио Бергоглио родился 17 декабря 1936 г. в аргентинском Буэнос-Айресе в семье итальянских иммигрантов. Конклав избрал Берголио новым Папой Римским в марте 2013 г., он выбрал себе имя Франциск. До него на римском престоле находился Бенедикт XVI (Йозеф Алоиз Ратцингер), в феврале 2013 г. отрекшийся от римского престола. Берголио стал первым папой-латиноамериканцем и первым иезуитом на Святом престоле.
В 2013 г. Бергольо пользовался поддержкой консерваторов и реформаторов церкви, считаясь ортодоксальным священником в сексуальных вопросах, но либералом в социальных. Он стремился искоренить коррупцию в Банке Ватикана, разобраться с последствиями скандала вокруг сексуального насилия над детьми в Католической церкви и др. Уже в начале октября 2013 г. Банк Ватикана опубликовал первый годовой отчет, в 2014 г. по указу Франциска сменилось руководство банка. В декабре 2015 г. Франциск впервые назначил внешний аудит консолидированной финансовой отчетности Ватикана. Франциск также известен отказом от традиционных атрибутов папского величия. Вместо проживания в Апостольском дворце он предпочел жить в гостинице Санта-Марта внутри Ватикана. Также он часто выбирает общественный транспорт или простые автомобили вместо «папамобилей» с пуленепробиваемым стеклом.
Бергольо стал первым папой, организовавшим встречу глав Католической и Русской православной церквей. Встреча Франциска и патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялась в феврале 2016 г. Кроме того, понтифик неоднократно встречался с российским президентом Владимиром Путиным. Встречи прошли в Ватикане в 2013, 2015 и 2019 гг.