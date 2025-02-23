Что известно о состоянии папы римского Франциска

В 2013 г. Бергольо пользовался поддержкой консерваторов и реформаторов церкви, считаясь ортодоксальным священником в сексуальных вопросах, но либералом в социальных. Он стремился искоренить коррупцию в Банке Ватикана, разобраться с последствиями скандала вокруг сексуального насилия над детьми в Католической церкви и др. Уже в начале октября 2013 г. Банк Ватикана опубликовал первый годовой отчет, в 2014 г. по указу Франциска сменилось руководство банка. В декабре 2015 г. Франциск впервые назначил внешний аудит консолидированной финансовой отчетности Ватикана. Франциск также известен отказом от традиционных атрибутов папского величия. Вместо проживания в Апостольском дворце он предпочел жить в гостинице Санта-Марта внутри Ватикана. Также он часто выбирает общественный транспорт или простые автомобили вместо «папамобилей» с пуленепробиваемым стеклом.