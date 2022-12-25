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Папа Римский призвал вспомнить обо всех затяжных конфликтах в мире

Ведомости

Папа Римский Франциск в своем традиционном рождественском обращении Urbi et Orbi – «Граду и миру» на площади Святого Петра в Ватикане призвал прекратить конфликт на Украине, а также вспомнить о всех затяжных конфликтах в других странах. Об этом сообщает Vatican News.

«Наше время обозначено серьезным голодом по миру и в других регионах, на других аренах нынешней Третьей мировой войны. Вспомним о Сирии, все еще терзаемой конфликтом, который отошел на задний план, но еще не закончился; подумаем о Святой Земле, где в последние месяцы участились случаи насилия и столкновений, приводящие к смертям и ранениям», – сказал папа Римский.

В своей речи Франциск также упомянул Ливан и пожелал стране восстановления «при поддержке международного сообщества и благодаря силе братства и солидарности», а также Йемен, Мьянму, Иран и другие.

Также папа Римский призвал подумать «о людях, страдающих от голода, особенно о детях, когда ежедневно огромное количество продуктов пропадает зря, а ресурсы тратятся на оружие». «В этот день, учась у Князя Мира, давайте все мы – и в первую очередь те, кто несет политическую ответственность, – приложим усилия, дабы продовольствие стало лишь инструментом мира», – призвал понтифик.

18 декабря в интервью ABC Франциск заявил, что боевые действия на Украине являются мировой войной, и подчеркнул, что «много рук мешают котел войны».

Ранее глава внешнеполитического ведомства Ватикана Пол Ричард Галлахер заявил, что Святой престол готов предоставить место для переговоров России и Украины. Архиепископ заявил, что с начала боевых действий Святой престол и папа Римский были всегда открыты для такой возможности, однако ответа от сторон конфликта не поступало. Как стало известно в ноябре, папа Римский Франциск участвует в обмене пленных с российской и украинской сторон. Посол России в Ватикане Александр Авдеев сообщил, что освобождение российской стороной украинских пленных (или их обмен) осуществляются с учетом списков, которые регулярно предоставляет папа Франциск.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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