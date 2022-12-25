Папа Римский призвал вспомнить обо всех затяжных конфликтах в мире
Папа Римский Франциск в своем традиционном рождественском обращении Urbi et Orbi – «Граду и миру» на площади Святого Петра в Ватикане призвал прекратить конфликт на Украине, а также вспомнить о всех затяжных конфликтах в других странах. Об этом сообщает Vatican News.
«Наше время обозначено серьезным голодом по миру и в других регионах, на других аренах нынешней Третьей мировой войны. Вспомним о Сирии, все еще терзаемой конфликтом, который отошел на задний план, но еще не закончился; подумаем о Святой Земле, где в последние месяцы участились случаи насилия и столкновений, приводящие к смертям и ранениям», – сказал папа Римский.
В своей речи Франциск также упомянул Ливан и пожелал стране восстановления «при поддержке международного сообщества и благодаря силе братства и солидарности», а также Йемен, Мьянму, Иран и другие.
Также папа Римский призвал подумать «о людях, страдающих от голода, особенно о детях, когда ежедневно огромное количество продуктов пропадает зря, а ресурсы тратятся на оружие». «В этот день, учась у Князя Мира, давайте все мы – и в первую очередь те, кто несет политическую ответственность, – приложим усилия, дабы продовольствие стало лишь инструментом мира», – призвал понтифик.
18 декабря в интервью ABC Франциск заявил, что боевые действия на Украине являются мировой войной, и подчеркнул, что «много рук мешают котел войны».
Ранее глава внешнеполитического ведомства Ватикана Пол Ричард Галлахер заявил, что Святой престол готов предоставить место для переговоров России и Украины. Архиепископ заявил, что с начала боевых действий Святой престол и папа Римский были всегда открыты для такой возможности, однако ответа от сторон конфликта не поступало. Как стало известно в ноябре, папа Римский Франциск участвует в обмене пленных с российской и украинской сторон. Посол России в Ватикане Александр Авдеев сообщил, что освобождение российской стороной украинских пленных (или их обмен) осуществляются с учетом списков, которые регулярно предоставляет папа Франциск.