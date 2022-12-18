Папа Римский назвал конфликт на Украине мировой войной
Боевые действия на Украине являются мировой войной, их окончание в ближайшее время не предвидится, заявил в интервью ABC папа Римский Франциск.
Папа Римский назвал происходящее на Украине «ужасным» и заявил, что продолжает осуждать боевые действия, однако к нему не прислушиваются. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский в третий раз посылает к понтифику одного из своих советников.
«Остаюсь на связи, принимаю их, помогаю…» — сказал папа Римский.
Он также заявил, что не видит окончания конфликта в ближайшее время, «потому что это мировая война».
«Много рук мешают котел войны. Я думаю, что войну начинают, когда империя начинает слабеть. И когда есть оружие, которое нужно использовать, испытывать и продавать. На карту поставлено очень многое», — сказал понтифик.
Ранее глава внешнеполитического ведомства Ватикана Пол Ричард Галлахер заявил, что Святой престол готов предоставить место для переговоров России и Украины. Архиепископ заявил, что с начала боевых действий Святой престол и папа Римский были всегда открыты для такой возможности, однако ответа от сторон конфликта не поступало. Как стало известно в ноябре, папа Римский Франциск участвует в обмене пленных с российской и украинской сторон. Посол России в Ватикане Александр Авдеев сообщил, что освобождение российской стороной украинских пленных (или их обмен) осуществляются с учетом списков, которые регулярно предоставляет папа Франциск.