Папа Римский назвал конфликт на Украине мировой войной

Ранее глава внешнеполитического ведомства Ватикана Пол Ричард Галлахер заявил, что Святой престол готов предоставить место для переговоров России и Украины. Архиепископ заявил, что с начала боевых действий Святой престол и папа Римский были всегда открыты для такой возможности, однако ответа от сторон конфликта не поступало. Как стало известно в ноябре, папа Римский Франциск участвует в обмене пленных с российской и украинской сторон. Посол России в Ватикане Александр Авдеев сообщил, что освобождение российской стороной украинских пленных (или их обмен) осуществляются с учетом списков, которые регулярно предоставляет папа Франциск.