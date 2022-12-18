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Папа Римский назвал конфликт на Украине мировой войной

Ведомости

Боевые действия на Украине являются мировой войной, их окончание в ближайшее время не предвидится, заявил в интервью ABC папа Римский Франциск.

Папа Римский назвал происходящее на Украине «ужасным» и заявил, что продолжает осуждать боевые действия, однако к нему не прислушиваются. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский в третий раз посылает к понтифику одного из своих советников.

«Остаюсь на связи, принимаю их, помогаю…» — сказал папа Римский.

Он также заявил, что не видит окончания конфликта в ближайшее время, «потому что это мировая война». 

«Много рук мешают котел войны. Я думаю, что войну начинают, когда империя начинает слабеть. И когда есть оружие, которое нужно использовать, испытывать и продавать. На карту поставлено очень многое», — сказал понтифик.

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Ранее глава внешнеполитического ведомства Ватикана Пол Ричард Галлахер заявил, что Святой престол готов предоставить место для переговоров России и Украины. Архиепископ заявил, что с начала боевых действий Святой престол и папа Римский были всегда открыты для такой возможности, однако ответа от сторон конфликта не поступало. Как стало известно в ноябре, папа Римский Франциск участвует в обмене пленных с российской и украинской сторон. Посол России в Ватикане Александр Авдеев сообщил, что освобождение российской стороной украинских пленных (или их обмен) осуществляются с учетом списков, которые регулярно предоставляет папа Франциск.

В октябре понтифик призвал президентов России и Украины положить конец конфликту и перейти к мирному диалогу. До этого он говорил, что поставки оружия на Украину морально допустимы, поскольку речь идет об обороне страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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