Папа римский счел морально приемлемыми поставки оружия Украине
Поставки оружия на Украину морально допустимы, поскольку речь идет об обороне страны, заявил журналистам Папа римский Франциск, передает Reuters.
«Это (поставки оружия) может быть аморально, если намерение состоит в том, чтобы спровоцировать новую войну или продать оружие или выбросить оружие, в котором (страна) больше не нуждается. Мотивация — это то, что в значительной степени определяет мораль этого действия», – рассказал он.
По его словам, принципы «справедливой войны» Римско-католической допускают пропорциональное применение летального оружия для «самообороны против страны-агрессора». Самооборона, по его словам, не только законна, но и является выражением «любви к родине». Глава католической церкви также призвал Украину быть готовой к диалогу с Россией.
Ранее он призвал к установлению всеобщего политического диалога и возрождению «духа Хельсинки» для создания более стабильного и спокойного мира.
После начала спецоперации России на Украине западные страны ввели масштабные санкции против России, а также стали оказывать Киеву финансовую и военную помощь. Москва неоднократно критиковала поставки вооружения Украине.
Накануне Вашингтон утвердил выделение очередного пакета военной помощи Украине на $600 млн, в который вошли, в частности, дополнительные боеприпасы для ракетных систем HIMARS, 36 000 105-мм артиллерийских снарядов, четыре противоартиллерийских радара, противопехотные мины, стрелковое оружие и др.
8 сентября президент США Джо Байден одобрил новый пакет военной помощи Киеву на $675 млн. В него вошли боеприпасы для РСЗО HIMARS, четыре гаубицы калибра 105 мм, а также 36 000 снарядов для нее. Кроме того, госдепартамент США сообщил конгрессу о планах выделить еще $2 млрд военной помощи Украине и соседним странам. Уточняется, что $1 млрд пойдет на укрепление безопасности Украины, а еще $1 млрд передадут соседям.
По данным Пентагона, с января 2021 г. США выделили Украине $15,2 млрд помощи для обеспечения безопасности страны. Из них $14,5 млрд Киев получил с начала спецоперации России на Украине.
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