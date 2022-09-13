Папа Римский призвал к возрождению «духа Хельсинки» и политическому диалогу

О своих планах посетить Москву и Киев для помощи в мирном урегулировании конфликта Франциск заявил в интервью Reuters 4 июля. Госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин и министр иностранных дел России Сергей Лавров провели контакты о возможном визите папы в Москву. За несколько месяцев до этого Ватикан впервые попросил о поездке в Москву, однако там ответили, что время неподходящее. 5 сентября в интервью CNN Portugal папа Римский заявил, что его лечащий врач призвал его отменить визиты на Украину и в Россию в связи с плохим состоянием здоровья, в частности из-за травмы колена.