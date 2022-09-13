Папа Римский призвал к возрождению «духа Хельсинки» и политическому диалогу
Папа Римский Франциск призвал к установлению всеобщего политического диалога и возрождению «духа Хельсинки» для создания более стабильного и спокойного мира. Об этом он заявил в Казахстане перед представителями руководства, гражданского общества и дипломатического корпуса.
«Нам нужны лидеры, которые на международном уровне способствовали бы взаимопониманию и диалогу между народами и возрождению духа Хельсинки, стремлению укреплять многополярный мир, чтобы строить более стабильный и спокойный мир в заботе о новых поколениях. Для этого необходимы понимание, терпение и диалог со всеми», — сказал он (цитата по ТАСС).
10 сентября на встрече с участниками пленарного заседания Папской академии наук папа Римский призвал молиться Деве Марии, чтобы не допустить ядерной войны. Он указал на разрушения, которые, по его словам, несут вооруженные конфликты между странами в настоящий момент. Понтифик также указал на растущее число вооруженных конфликтов в мире.
О своих планах посетить Москву и Киев для помощи в мирном урегулировании конфликта Франциск заявил в интервью Reuters 4 июля. Госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин и министр иностранных дел России Сергей Лавров провели контакты о возможном визите папы в Москву. За несколько месяцев до этого Ватикан впервые попросил о поездке в Москву, однако там ответили, что время неподходящее. 5 сентября в интервью CNN Portugal папа Римский заявил, что его лечащий врач призвал его отменить визиты на Украину и в Россию в связи с плохим состоянием здоровья, в частности из-за травмы колена.
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