Папа Римский призвал российского и украинского лидеров перейти к мирному диалогу

Ранее понтифик счел поставки оружия на Украину морально допустимыми, поскольку речь идет об обороне страны. По его словам, принципы «справедливой войны» римско-католической допускают пропорциональное применение летального оружия для «самообороны против страны-агрессора». Самооборона, по его словам, не только законна, но и является выражением «любви к родине». Глава католической церкви также призвал Украину быть готовой к диалогу с Россией.