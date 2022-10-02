Папа Римский призвал российского и украинского лидеров перейти к мирному диалогу
Папа Римский Франциск призвал президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского положить конец конфликту и перейти к мирному диалогу.
«Мои призывы направлены к президенту России, умоляю его остановить, в том числе из любви к собственному народу, эту спираль насилия и смерти.... Призываю и президента Украины быть открытым для серии мирных предложений», — сказал понтифик в речи-размышлении о ситуации на Украине вместо традиционной проповеди (цитата по ТАСС).
Папа Римский призвал также представителей международного сообщества сделать все, что в их силах, чтобы положить конец войне, не вступая в опасную эскалацию.
Ранее понтифик счел поставки оружия на Украину морально допустимыми, поскольку речь идет об обороне страны. По его словам, принципы «справедливой войны» римско-католической допускают пропорциональное применение летального оружия для «самообороны против страны-агрессора». Самооборона, по его словам, не только законна, но и является выражением «любви к родине». Глава католической церкви также призвал Украину быть готовой к диалогу с Россией.
Ранее он призвал к установлению всеобщего политического диалога и возрождению «духа Хельсинки» для создания более стабильного и спокойного мира.