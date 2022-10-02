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Папа Римский призвал российского и украинского лидеров перейти к мирному диалогу

Ведомости

Папа Римский Франциск призвал президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского положить конец конфликту и перейти к мирному диалогу.

«Мои призывы направлены к президенту России, умоляю его остановить, в том числе из любви к собственному народу, эту спираль насилия и смерти.... Призываю и президента Украины быть открытым для серии мирных предложений», — сказал понтифик в речи-размышлении о ситуации на Украине вместо традиционной проповеди (цитата по ТАСС).

Папа Римский призвал также представителей международного сообщества сделать все, что в их силах, чтобы положить конец войне, не вступая в опасную эскалацию.

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Ранее понтифик счел поставки оружия на Украину морально допустимыми, поскольку речь идет об обороне страны. По его словам, принципы «справедливой войны» римско-католической допускают пропорциональное применение летального оружия для «самообороны против страны-агрессора». Самооборона, по его словам, не только законна, но и является выражением «любви к родине». Глава католической церкви также призвал Украину быть готовой к диалогу с Россией.

Ранее он призвал к установлению всеобщего политического диалога и возрождению «духа Хельсинки» для создания более стабильного и спокойного мира.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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