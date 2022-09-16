Папа Римский заявил, что Запад «пошел по ложному пути»
Западные страны трудно назвать примером для подражания, государства Европы пошли по ложному пути в вопросах социальной политики. Об этом заявил папа Римский Франциск в интервью изданию Corriere della Sera.
«Это правда, Запад сегодня не является образцовым примером <...> Запад пошел по неправильному пути. К примеру, в вопросах социальной справедливости», — сказал понтифик.
Он назвал Запад «большим кладбищем человечества» и указал на безразличие стран Европы к демографическим проблемам. По словам папы Римского, Европе «нужны люди». В связи с этим он призвал пересмотреть миграционную политику, подчеркнул, что мигранты должны быть интегрированы в европейское общество. Понтифик также отметил, что в настоящее время Европа не в состоянии помочь другим народам.
Ранее сегодня папа Римский также заявил, что поставки оружия на Украину морально допустимы, поскольку речь идет об обороне страны. Он добавил, что если речь идет о развязывании войны, то в таком случае поставки вооружения недопустимы с моральной точки зрения.
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