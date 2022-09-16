Папа Римский заявил, что Запад «пошел по ложному пути»

Он назвал Запад «большим кладбищем человечества» и указал на безразличие стран Европы к демографическим проблемам. По словам папы Римского, Европе «нужны люди». В связи с этим он призвал пересмотреть миграционную политику, подчеркнул, что мигранты должны быть интегрированы в европейское общество. Понтифик также отметил, что в настоящее время Европа не в состоянии помочь другим народам.