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Папа Римский заявил, что Запад «пошел по ложному пути»

Ведомости

Западные страны трудно назвать примером для подражания, государства Европы пошли по ложному пути в вопросах социальной политики. Об этом заявил папа Римский Франциск в интервью изданию Corriere della Sera. 

«Это правда, Запад сегодня не является образцовым примером <...> Запад пошел по неправильному пути. К примеру, в вопросах социальной справедливости», — сказал понтифик. 

Он назвал Запад «большим кладбищем человечества» и указал на безразличие стран Европы к демографическим проблемам. По словам папы Римского, Европе «нужны люди». В связи с этим он призвал пересмотреть миграционную политику, подчеркнул, что мигранты должны быть интегрированы в европейское общество. Понтифик также отметил, что в настоящее время Европа не в состоянии помочь другим народам. 

Ранее сегодня папа Римский также заявил, что поставки оружия на Украину морально допустимы, поскольку речь идет об обороне страны. Он добавил, что если речь идет о развязывании войны, то в таком случае поставки вооружения недопустимы с моральной точки зрения.

До этого понтифик призывал к установлению всеобщего политического диалога и возрождению «духа Хельсинки» для создания более стабильного и спокойного мира. Он также призывал остановить «Третью мировую войну» и молиться за гармонию и примирение.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных