Папа римский призвал остановить третью мировую войну
Сейчас человечество переживает мировую войну, которую необходимо остановить, заявил папа римский Франциск во время аудиенции.
«Перед лицом всех военных сценариев нашего времени я прошу всех быть строителями мира и молиться о том, чтобы по всему миру распространялись мысли и планы гармонии и примирения. Сегодня мы переживаем мировую войну, пожалуйста, давайте остановимся», — призвал папа.
Ранее глава католической церкви заявил о готовности посетить Донбасс после своего визита в Россию, который запланирован на весну 2023 г. О своих планах посетить Москву и Киев для помощи в мирном урегулировании конфликта папа Римский Франциск заявил в интервью Reuters 4 июля. Госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин и министр иностранных дел России Сергей Лавров провели контакты о возможном визите папы в Москву. За несколько месяцев до этого Ватикан впервые попросил о поездке в Москву, однако там ответили, что время неподходящее.
5 сентября в интервью CNN Portugal папа римский заявил, что его лечащий врач призвал его отменить визиты на Украину и в Россию в связи с плохим состоянием здоровья, в частности, из-за травмы колена.
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