Папа римский призвал остановить третью мировую войну

Ранее глава католической церкви заявил о готовности посетить Донбасс после своего визита в Россию, который запланирован на весну 2023 г. О своих планах посетить Москву и Киев для помощи в мирном урегулировании конфликта папа Римский Франциск заявил в интервью Reuters 4 июля. Госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин и министр иностранных дел России Сергей Лавров провели контакты о возможном визите папы в Москву. За несколько месяцев до этого Ватикан впервые попросил о поездке в Москву, однако там ответили, что время неподходящее.