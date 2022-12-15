Газета
Политика

МИД получил от Ватикана извинения за слова папы римского о чеченцах и бурятах

Ведомости

Россия получила от государственного секретаря Ватикана Пьетро Паролина извинения за высказывания папы римского о российских военнослужащих — чеченцах и бурятах, инцидент исчерпан. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

«Госсекретариат Ватикана приносит свои извинения российской стороне. Святой Престол с глубоким уважением относится ко всем народам России, их достоинству, вере и культуре, равно как и к другим странам и народам мира», – зачитала обращение представителя дипломатической службы Ватикана Захарова.

Умение признавать свои ошибки все реже встречается в международном общении, и это показывает, что за призывами Ватикана к диалогу стоит умение вести этот диалог и слушать собеседника, добавила она, подчеркнув, что такой подход вызывает искреннее уважение.

«Мы считаем, что данный инцидент исчерпан, и рассчитываем на продолжение конструктивного взаимодействия с Ватиканом», – резюмировала представитель МИДа.

28 ноября пара римский Франциск, комментируя конфликт на Украине, заявил, что считает чеченцев и бурятов самой «жестокой частью российских войск». «Если есть люди-мученики, то должны быть и те, кто их мучает», — добавил он. При этом в тот же месяце понтифик назвал русский народ великим и заявил, что из-за конфликта между Россией и Украиной он находится между двух народов, которые любит.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных