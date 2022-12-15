МИД получил от Ватикана извинения за слова папы римского о чеченцах и бурятах

28 ноября пара римский Франциск, комментируя конфликт на Украине, заявил, что считает чеченцев и бурятов самой «жестокой частью российских войск». «Если есть люди-мученики, то должны быть и те, кто их мучает», — добавил он. При этом в тот же месяце понтифик назвал русский народ великим и заявил, что из-за конфликта между Россией и Украиной он находится между двух народов, которые любит.