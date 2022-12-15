МИД получил от Ватикана извинения за слова папы римского о чеченцах и бурятах
Россия получила от государственного секретаря Ватикана Пьетро Паролина извинения за высказывания папы римского о российских военнослужащих — чеченцах и бурятах, инцидент исчерпан. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.
«Госсекретариат Ватикана приносит свои извинения российской стороне. Святой Престол с глубоким уважением относится ко всем народам России, их достоинству, вере и культуре, равно как и к другим странам и народам мира», – зачитала обращение представителя дипломатической службы Ватикана Захарова.
Умение признавать свои ошибки все реже встречается в международном общении, и это показывает, что за призывами Ватикана к диалогу стоит умение вести этот диалог и слушать собеседника, добавила она, подчеркнув, что такой подход вызывает искреннее уважение.
«Мы считаем, что данный инцидент исчерпан, и рассчитываем на продолжение конструктивного взаимодействия с Ватиканом», – резюмировала представитель МИДа.
28 ноября пара римский Франциск, комментируя конфликт на Украине, заявил, что считает чеченцев и бурятов самой «жестокой частью российских войск». «Если есть люди-мученики, то должны быть и те, кто их мучает», — добавил он. При этом в тот же месяце понтифик назвал русский народ великим и заявил, что из-за конфликта между Россией и Украиной он находится между двух народов, которые любит.