Папа Римский признался в любви русскому и украинскому народам

Об этом понтифик заявил на пресс-конференции на борту самолета на пути из Бахрейна в Рим. Папа Римский отметил, что русский народ – великий народ, и его поражает «жестокость, которая не свойственна русскому народу». «Вспомните Достоевского, который по сей день вдохновляет нас, христиан, мыслить по-христиански. Я очень люблю русский народ, и я также очень люблю народ украинский. Я нахожусь среди двух народов, которых люблю», – сказал он.