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Папа Римский признался в любви русскому и украинскому народам

Ведомости

Папа Римский Франциск назвал русский народ великим и заявил, что из-за конфликта между Россией и Украиной он находится между двух народов, которые любит, сообщает Vatican News.

Об этом понтифик заявил на пресс-конференции на борту самолета на пути из Бахрейна в Рим. Папа Римский отметил, что русский народ – великий народ, и его поражает «жестокость, которая не свойственна русскому народу». «Вспомните Достоевского, который по сей день вдохновляет нас, христиан, мыслить по-христиански. Я очень люблю русский народ, и я также очень люблю народ украинский. Я нахожусь среди двух народов, которых люблю», – сказал он.

Понтифик также рассказал, что в начале спецоперации выражал готовность прилететь в Москву и встретиться с президентом России Владимиром Путиным. «Ведётся работа по сближению и поиску решений», – сказал Франциск.

В конце октября президент Франции Эммануэль Макрон обратился к понтифику с просьбой о звонке Путину, его американскому коллеге Джо Байдену и патриарху Кириллу. Подобные контакты папы могли бы приблизить мирное урегулирование конфликта на Украине, отметил французский президент. Кремль положительно расценил гипотетическое участие папы Римского Франциска в мирном урегулировании украинского кризиса, однако препятствием для этого по-прежнему остается законодательно закрепленный отказ Киева от переговорного процесса с Москвой, прокомментировал эту просьбу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В сентябре папа Римский перед представителями руководства, гражданского общества и дипломатического корпуса в Казахстане призвал к установлению всеобщего политического диалога и возрождению «духа Хельсинки» для создания более стабильного и спокойного мира. В октябре он призвал президентов России и Украины положить конец конфликту и перейти к мирному диалогу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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