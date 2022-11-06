Папа Римский признался в любви русскому и украинскому народам
Папа Римский Франциск назвал русский народ великим и заявил, что из-за конфликта между Россией и Украиной он находится между двух народов, которые любит, сообщает Vatican News.
Об этом понтифик заявил на пресс-конференции на борту самолета на пути из Бахрейна в Рим. Папа Римский отметил, что русский народ – великий народ, и его поражает «жестокость, которая не свойственна русскому народу». «Вспомните Достоевского, который по сей день вдохновляет нас, христиан, мыслить по-христиански. Я очень люблю русский народ, и я также очень люблю народ украинский. Я нахожусь среди двух народов, которых люблю», – сказал он.
Понтифик также рассказал, что в начале спецоперации выражал готовность прилететь в Москву и встретиться с президентом России Владимиром Путиным. «Ведётся работа по сближению и поиску решений», – сказал Франциск.
В конце октября президент Франции Эммануэль Макрон обратился к понтифику с просьбой о звонке Путину, его американскому коллеге Джо Байдену и патриарху Кириллу. Подобные контакты папы могли бы приблизить мирное урегулирование конфликта на Украине, отметил французский президент. Кремль положительно расценил гипотетическое участие папы Римского Франциска в мирном урегулировании украинского кризиса, однако препятствием для этого по-прежнему остается законодательно закрепленный отказ Киева от переговорного процесса с Москвой, прокомментировал эту просьбу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В сентябре папа Римский перед представителями руководства, гражданского общества и дипломатического корпуса в Казахстане призвал к установлению всеобщего политического диалога и возрождению «духа Хельсинки» для создания более стабильного и спокойного мира. В октябре он призвал президентов России и Украины положить конец конфликту и перейти к мирному диалогу.