СМИ узнали о просьбе Макрона к папе Римскому о звонке Путину
Президент Франции Эммануэль Макрон во время аудиенции у папы римского Франциска попросил того позвонить президенту России Владимиру Путину, его коллеге из США Джо Байдену, а также патриарху Кириллу, сообщило издание Point.
«Я призвал папу Франциска позвонить Владимиру Путину и патриарху Московскому Кириллу, а также Джо Байдену», – сказал Макрон журналистам (цитата по «РИА Новости»).
Подобные контакты понтифика могли бы приблизить мирное урегулирование конфликта на Украине, считает французский президент.
Ранее Макрон, выступая на открытии международного форума «Воззвание к миру» в Риме, заявил, что мирное урегулирование конфликта на Украине возможно, а с Украиной и Россией необходимо вести диалог, поскольку «наступит момент», когда стороны смогут сесть за стол переговоров.
4 октября, после проведения референдумов о присоединении к РФ ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей, президент Украины Владимир Зеленский подписал документ об отказе от переговоров с Россией. Но украинская сторона и раньше заявляла об отказе от переговоров с Москвой. Как отметил Путин на заседании Совета безопасности 19 октября, Киев отвергает любые предложения об их проведении.
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