Газета
Политика

СМИ узнали о просьбе Макрона к папе Римскому о звонке Путину

Ведомости

Президент Франции Эммануэль Макрон во время аудиенции у папы римского Франциска попросил того позвонить президенту России Владимиру Путину, его коллеге из США Джо Байдену, а также патриарху Кириллу, сообщило издание Point.

«Я призвал папу Франциска позвонить Владимиру Путину и патриарху Московскому Кириллу, а также Джо Байдену», – сказал Макрон журналистам (цитата по «РИА Новости»).

Подобные контакты понтифика могли бы приблизить мирное урегулирование конфликта на Украине, считает французский президент.

Ранее Макрон, выступая на открытии международного форума «Воззвание к миру» в Риме, заявил, что мирное урегулирование конфликта на Украине возможно, а с Украиной и Россией необходимо вести диалог, поскольку «наступит момент», когда стороны смогут сесть за стол переговоров.

4 октября, после проведения референдумов о присоединении к РФ ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей, президент Украины Владимир Зеленский подписал документ об отказе от переговоров с Россией. Но украинская сторона и раньше заявляла об отказе от переговоров с Москвой. Как отметил Путин на заседании Совета безопасности 19 октября, Киев отвергает любые предложения об их проведении.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Ранее по теме: В Кремле объяснили сокращение контактов Путина с Шольцем и Макроном

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных