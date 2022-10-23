Макрон: мирное урегулирование конфликта на Украине возможно
Мирное урегулирование конфликта на Украине возможно, заявил во время своего выступления на открытии международного форума «Воззвание к миру» в Риме президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом пишет «РИА Новости».
«Мир на Украине возможен, единственный мир – такой, каким выберут его украинцы и когда они это сделают, чтобы он позволил им сохранить их права как суверенного народа», – сказал он.
Макрон отметил, что с Украиной и Россией необходимо вести диалог, поскольку «наступит момент», когда стороны смогут сесть за стол переговоров.
С начала спецоперации Россия и Украина несколько раз проводили переговоры. Первые три очные встречи состоялись в Белоруссии в феврале — марте, а четвертый раунд российско-украинского диалога прошел 29 марта в Стамбуле. Позже процесс заморозили, поскольку Украина вышла из переговоров.
4 октября, после проведения референдумов о присоединении к РФ ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей, президент Украины Владимир Зеленский подписал документ об отказе от переговоров с Россией. Но украинская сторона и раньше заявляла об отказе от переговоров с Москвой. Как отметил президент Владимир Путин на заседании Совета безопасности 19 октября, Киев отвергает любые предложения об их проведении.