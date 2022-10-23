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Макрон: мирное урегулирование конфликта на Украине возможно

Ведомости

Мирное урегулирование конфликта на Украине возможно, заявил во время своего выступления на открытии международного форума «Воззвание к миру» в Риме президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом пишет «РИА Новости».

«Мир на Украине возможен, единственный мир – такой, каким выберут его украинцы и когда они это сделают, чтобы он позволил им сохранить их права как суверенного народа», – сказал он.

Макрон отметил, что с Украиной и Россией необходимо вести диалог, поскольку «наступит момент», когда стороны смогут сесть за стол переговоров.

С начала спецоперации Россия и Украина несколько раз проводили переговоры. Первые три очные встречи состоялись в Белоруссии в феврале — марте, а четвертый раунд российско-украинского диалога прошел 29 марта в Стамбуле. Позже процесс заморозили, поскольку Украина вышла из переговоров.

4 октября, после проведения референдумов о присоединении к РФ ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей, президент Украины Владимир Зеленский подписал документ об отказе от переговоров с Россией. Но украинская сторона и раньше заявляла об отказе от переговоров с Москвой. Как отметил президент Владимир Путин на заседании Совета безопасности 19 октября, Киев отвергает любые предложения об их проведении.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных