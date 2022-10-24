В Кремле объяснили сокращение контактов Путина с Шольцем и Макроном
Контакты президента России Владимира Путина и его французского коллеги Эммануэля Макрона, а также канцлера ФРГ Олафа Шольца сократились, потому что европейские лидеры не желают принимать во внимание российскую позицию и участвовать в урегулировании украинского конфликта. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Что касается господина Макрона и господина Шольца, просто в последнее время они не проявляют желания каким-то образом прислушиваться к позиции российской стороны и участвовать в каких-то усилиях по оказанию посреднических услуг. Вот по этому контактов с ними стало меньше», – цитирует его ТАСС.
Турция, в то же время, занимает совершенного другую позицию, обратил внимание Песков, из-за чего контакты Путина с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в последнее время стали происходить часто.
21 октября Эрдоган заявил, что Путин, по его мнению, «гораздо мягче и более открыт для переговоров» с Киевом, чем в прошлом. Тогда он заявил, что планирует в ближайшее время провести телефонные переговоры с российским лидером, а также с украинским президентом Владимиром Зеленским.
В прошлый раз Путин и Эрдоган обсуждали события на Украине 13 октября в ходе переговоров на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане. Однако тогда, по словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, они не затронули тему российско-украинского урегулирования. В ходе телефонных переговоров с российским лидером 7 октября президент Турции сообщил о готовности «приложить все усилия для достижения мирного решения украинского вопроса».
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