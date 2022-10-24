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В Кремле объяснили сокращение контактов Путина с Шольцем и Макроном

Ведомости

Контакты президента России Владимира Путина и его французского коллеги Эммануэля Макрона, а также канцлера ФРГ Олафа Шольца сократились, потому что европейские лидеры не желают принимать во внимание российскую позицию и участвовать в урегулировании украинского конфликта. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Что касается господина Макрона и господина Шольца, просто в последнее время они не проявляют желания каким-то образом прислушиваться к позиции российской стороны и участвовать в каких-то усилиях по оказанию посреднических услуг. Вот по этому контактов с ними стало меньше», – цитирует его ТАСС.

Турция, в то же время, занимает совершенного другую позицию, обратил внимание Песков, из-за чего контакты Путина с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в последнее время стали происходить часто.

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21 октября Эрдоган заявил, что Путин, по его мнению, «гораздо мягче и более открыт для переговоров» с Киевом, чем в прошлом. Тогда он заявил, что планирует в ближайшее время провести телефонные переговоры с российским лидером, а также с украинским президентом Владимиром Зеленским.

В прошлый раз Путин и Эрдоган обсуждали события на Украине 13 октября в ходе переговоров на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане. Однако тогда, по словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, они не затронули тему российско-украинского урегулирования. В ходе телефонных переговоров с российским лидером 7 октября президент Турции сообщил о готовности «приложить все усилия для достижения мирного решения украинского вопроса».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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