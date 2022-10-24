В Кремле объяснили сокращение контактов Путина с Шольцем и Макроном

В прошлый раз Путин и Эрдоган обсуждали события на Украине 13 октября в ходе переговоров на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане. Однако тогда, по словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, они не затронули тему российско-украинского урегулирования. В ходе телефонных переговоров с российским лидером 7 октября президент Турции сообщил о готовности «приложить все усилия для достижения мирного решения украинского вопроса».