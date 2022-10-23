Эрдоган заявил о превращении Турции в крупный газовый хаб
Турция превращается в крупный газовый хаб, с которым связаны надежды зарубежных партнеров. Такое мнение выразил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления на открытии ряда объектов в провинции Малатья.
Он отметил, что нейтральная позиция Анкары по ситуации на Украине помогла Турции не встать в один ряд с европейскими странами, испытывающими дефицит энергоресурсов.
«Если бы мы пошли на поводу критиков, то сегодня пришлось бы, как европейцам, думать о том, как пережить грядущую зиму», — заявил турецкий лидер (цитата по «Анадолу»).
22 октября стало известно, что Россия и Турция начали оценку строительства газового хаба. Идею создания хаба для поставок российского газа Путин высказал 12 октября. Выступая на форуме «Российская энергетическая неделя» (РЭН-2022), президент отметил, что выпадающие объемы транспортировки газа в ЕС (из-за повреждения газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» и санкций против последнего. — «Ведомости») могут быть перенесены из Балтийского моря в Черное. В этом случае, по словам Путина, Турция может стать крупнейшим газовым хабом.
Ранее Эрдоган заявил, что договорился с Путиным по созданию международного газового хаба на территории страны. По его словам, хаб может быть создан в кратчайшие сроки, строительство хаба должно начаться без задержек, а в вопросе обеспечения безопасности будут приняты все необходимые меры, предварительные работы в этом направлении уже проводятся.