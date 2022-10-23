Газета
Экономика

Эрдоган заявил о превращении Турции в крупный газовый хаб

Ведомости

Турция превращается в крупный газовый хаб, с которым связаны надежды зарубежных партнеров. Такое мнение выразил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления на открытии ряда объектов в провинции Малатья.

Он отметил, что нейтральная позиция Анкары по ситуации на Украине помогла Турции не встать в один ряд с европейскими странами, испытывающими дефицит энергоресурсов.

«Если бы мы пошли на поводу критиков, то сегодня пришлось бы, как европейцам, думать о том, как пережить грядущую зиму», — заявил турецкий лидер (цитата по «Анадолу»).

Ранее по теме: Оператор «Турецкого потока» сообщил о продлении лицензии на экспорт

22 октября стало известно, что Россия и Турция начали оценку строительства газового хаба. Идею создания хаба для поставок российского газа Путин высказал 12 октября. Выступая на форуме «Российская энергетическая неделя» (РЭН-2022), президент отметил, что выпадающие объемы транспортировки газа в ЕС (из-за повреждения газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» и санкций против последнего. — «Ведомости») могут быть перенесены из Балтийского моря в Черное. В этом случае, по словам Путина, Турция может стать крупнейшим газовым хабом.

Ранее Эрдоган заявил, что договорился с Путиным по созданию международного газового хаба на территории страны. По его словам, хаб может быть создан в кратчайшие сроки, строительство хаба должно начаться без задержек, а в вопросе обеспечения безопасности будут приняты все необходимые меры, предварительные работы в этом направлении уже проводятся.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных