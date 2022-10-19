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Оператор «Турецкого потока» сообщил о продлении лицензии на экспорт

Ведомости

Власти Нидерландов продлили экспортную лицензию компании South Stream Transport B.V. — оператора газопровода «Турецкий поток», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«В понедельник, 17 октября 2022 г., компания South Stream Transport B.V. получила уведомление от властей Нидерландов о продлении экспортной лицензии», – говорится в сообщении.

Лицензия освобождает оператора от санкционных ограничений ЕС, касающихся поставок товаров и предоставления услуг, в частности, технической поддержки и обслуживания.

О досрочном отзыве лицензии компания сообщила в конце сентября. Власти Нидерландов тогда объяснили свое решение пунктами санкций ЕС, согласно которым странам содружества запрещено поставлять в Россию товары и предоставлять услуги, в том числе осуществлять техническое обслуживание. 

В South Stream Transport B.V. в свою очередь отметили, что, несмотря на отзыв лицензии, прокачка газа по трубопроводу продолжится, поскольку новые санкции ЕС не касаются поставок газа компанией.

«Турецкий поток» запустили в январе 2020 г. Газопровод проходит из России в Турцию через Черное море, его проектная мощность составляет 31,5 млрд куб. м газа в год. «Турецкий поток» предназначен для поставок газа в Турцию и в страны Южной и Юго-Восточной Европы транзитом через турецкую территорию. В частности, в конце августа Венгрия договорилась с «Газпромом» о поставках дополнительных объемов газа по этому газопроводу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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