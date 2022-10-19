Оператор «Турецкого потока» сообщил о продлении лицензии на экспорт
Власти Нидерландов продлили экспортную лицензию компании South Stream Transport B.V. — оператора газопровода «Турецкий поток», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
«В понедельник, 17 октября 2022 г., компания South Stream Transport B.V. получила уведомление от властей Нидерландов о продлении экспортной лицензии», – говорится в сообщении.
Лицензия освобождает оператора от санкционных ограничений ЕС, касающихся поставок товаров и предоставления услуг, в частности, технической поддержки и обслуживания.
О досрочном отзыве лицензии компания сообщила в конце сентября. Власти Нидерландов тогда объяснили свое решение пунктами санкций ЕС, согласно которым странам содружества запрещено поставлять в Россию товары и предоставлять услуги, в том числе осуществлять техническое обслуживание.
В South Stream Transport B.V. в свою очередь отметили, что, несмотря на отзыв лицензии, прокачка газа по трубопроводу продолжится, поскольку новые санкции ЕС не касаются поставок газа компанией.
«Турецкий поток» запустили в январе 2020 г. Газопровод проходит из России в Турцию через Черное море, его проектная мощность составляет 31,5 млрд куб. м газа в год. «Турецкий поток» предназначен для поставок газа в Турцию и в страны Южной и Юго-Восточной Европы транзитом через турецкую территорию. В частности, в конце августа Венгрия договорилась с «Газпромом» о поставках дополнительных объемов газа по этому газопроводу.
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