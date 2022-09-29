Оператор «Турецкого потока» сообщил об отзыве лицензии из-за санкций ЕС

«Турецкий поток» запустили в январе 2020 г. Газопровод проходит из России в Турцию через Черное море, его проектная мощность составляет 31,5 млрд куб. м газа в год. «Турецкий поток» предназначен для поставок газа в Турцию и в страны Южной и Юго-Восточной Европы транзитом через турецкую территорию. В частности, в конце августа Венгрия договорилась с «Газпромом» о поставках дополнительных объемов газа по этому газопроводу.