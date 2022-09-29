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Оператор «Турецкого потока» сообщил об отзыве лицензии из-за санкций ЕС

Ведомости

У компании South Stream Transport B.V. — оператора газопровода «Турецкий поток» — досрочно отозвали экспортную лицензию из-за санкций Евросоюза. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.  

Отмечается, что лицензию забрали еще 18 сентября. Уведомление об этом оператору пришло от властей Нидерландов. В письме они ссылаются на пункты санкций ЕС, согласно которым странам содружества запрещено поставлять в Россию товары и предоставлять услуги, в том числе осуществлять техническое обслуживание. 

В South Stream Transport B.V. отметили, что, несмотря на отзыв лицензии, прокачка газа по трубопроводу продолжится. Подчеркивается, что новые санкции ЕС не касаются поставок газа компанией. Кроме того, оператор уже подал заявку на восстановление лицензии, в которой указал на важную роль поставок в обеспечении энергетической безопасности Европы. 

«Турецкий поток» запустили в январе 2020 г. Газопровод проходит из России в Турцию через Черное море, его проектная мощность составляет 31,5 млрд куб. м газа в год. «Турецкий поток» предназначен для поставок газа в Турцию и в страны Южной и Юго-Восточной Европы транзитом через турецкую территорию. В частности, в конце августа Венгрия договорилась с «Газпромом» о поставках дополнительных объемов газа по этому газопроводу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных