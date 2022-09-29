Оператор «Турецкого потока» сообщил об отзыве лицензии из-за санкций ЕС
У компании South Stream Transport B.V. — оператора газопровода «Турецкий поток» — досрочно отозвали экспортную лицензию из-за санкций Евросоюза. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
Отмечается, что лицензию забрали еще 18 сентября. Уведомление об этом оператору пришло от властей Нидерландов. В письме они ссылаются на пункты санкций ЕС, согласно которым странам содружества запрещено поставлять в Россию товары и предоставлять услуги, в том числе осуществлять техническое обслуживание.
В South Stream Transport B.V. отметили, что, несмотря на отзыв лицензии, прокачка газа по трубопроводу продолжится. Подчеркивается, что новые санкции ЕС не касаются поставок газа компанией. Кроме того, оператор уже подал заявку на восстановление лицензии, в которой указал на важную роль поставок в обеспечении энергетической безопасности Европы.
«Турецкий поток» запустили в январе 2020 г. Газопровод проходит из России в Турцию через Черное море, его проектная мощность составляет 31,5 млрд куб. м газа в год. «Турецкий поток» предназначен для поставок газа в Турцию и в страны Южной и Юго-Восточной Европы транзитом через турецкую территорию. В частности, в конце августа Венгрия договорилась с «Газпромом» о поставках дополнительных объемов газа по этому газопроводу.
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