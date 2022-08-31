«Газпром» будет поставлять Венгрии в два раза больше газа с 1 сентября

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Евросоюз заполнит свои подземные хранилища газа (ПХГ) на 80% в начале сентября — с опережением плана на два месяца. Такого результата удалось добиться благодаря ужесточению правил хранения газа, которые были приняты после того, как уровни заполненности прошлой зимой оказались ниже, чем в прошлые годы, особенно в немецких ПХГ, контролируемых «Газпромом», что привело к резкому скачку цен на газ. Сейчас хранилища Германии заполнены на 82,2%.