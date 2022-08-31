«Газпром» будет поставлять Венгрии в два раза больше газа с 1 сентября
По словам главы ведомства, в августе поставки в страну находились на отметке в 2,6 млн куб. м газа в сутки. Благодаря новому контракту объем поставляемого из России газа увеличится более чем в 2 раза. Уточняется, что дополнительные объемы газа будут поставляться в Венгрию через «Турецкий поток» и Сербию.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Евросоюз заполнит свои подземные хранилища газа (ПХГ) на 80% в начале сентября — с опережением плана на два месяца. Такого результата удалось добиться благодаря ужесточению правил хранения газа, которые были приняты после того, как уровни заполненности прошлой зимой оказались ниже, чем в прошлые годы, особенно в немецких ПХГ, контролируемых «Газпромом», что привело к резкому скачку цен на газ. Сейчас хранилища Германии заполнены на 82,2%.
По данным Gas Infrastructure Europe на 27 августа, ПХГ Венгрии заполнены только на 62%, в то время как хранилища Португалии уже полностью заполнены, а Польши — заполнены почти на 100%. Сийярто в ходе сегодняшнего заявления подчеркнул, что «энергообеспечение Венгрии физически невозможно без российского газа».
В конце июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщал, что Будапешт планирует договориться с Москвой о дополнительной закупке 700 млн куб. м газа в течение лета, чтобы спокойно пройти зимний период. Об этих же планах также сообщал и глава МИД России Сергей Лавров по итогам встречи с Сийярто в Москве.
До этого Венгрия объявила режим чрезвычайного положения в области энергетики на фоне роста цен на энергоносители. Как сообщали в канцелярии премьер-министра страны, это позволит гарантировать выработку достаточного количества энергии в холодное время года в условиях, когда газа в европейских хранилищах недостаточно.
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