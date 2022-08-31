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«Газпром» будет поставлять Венгрии в два раза больше газа с 1 сентября

Ведомости

Венгрия подписала контракт с российской энергетической компанией «Газпром», согласно которому страна будет получать 5,8 млн куб. м газа в сутки с 1 сентября, об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто.

По словам главы ведомства, в августе поставки в страну находились на отметке в 2,6 млн куб. м газа в сутки. Благодаря новому контракту объем поставляемого из России газа увеличится более чем в 2 раза. Уточняется, что дополнительные объемы газа будут поставляться в Венгрию через «Турецкий поток» и Сербию. 

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Евросоюз заполнит свои подземные хранилища газа (ПХГ) на 80% в начале сентября — с опережением плана на два месяца. Такого результата удалось добиться благодаря ужесточению правил хранения газа, которые были приняты после того, как уровни заполненности прошлой зимой оказались ниже, чем в прошлые годы, особенно в немецких ПХГ, контролируемых «Газпромом», что привело к резкому скачку цен на газ. Сейчас хранилища Германии заполнены на 82,2%.

По данным Gas Infrastructure Europe на 27 августа, ПХГ Венгрии заполнены только на 62%, в то время как хранилища Португалии уже полностью заполнены, а Польши — заполнены почти на 100%. Сийярто в ходе сегодняшнего заявления подчеркнул, что «энергообеспечение Венгрии физически невозможно без российского газа».

В конце июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщал, что Будапешт планирует договориться с Москвой о дополнительной закупке 700 млн куб. м газа в течение лета, чтобы спокойно пройти зимний период. Об этих же планах также сообщал и глава МИД России Сергей Лавров по итогам встречи с Сийярто в Москве. 

До этого Венгрия объявила режим чрезвычайного положения в области энергетики на фоне роста цен на энергоносители. Как сообщали в канцелярии премьер-министра страны, это позволит гарантировать выработку достаточного количества энергии в холодное время года в условиях, когда газа в европейских хранилищах недостаточно. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных