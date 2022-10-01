Экспорт газа в Евросоюз по «Турецкому потоку» упал на четверть

Газопровод «Турецкий поток» состоит из двух ниток мощностью по 15,75 млрд куб. м в год (43,1 млн в сутки) каждая. По одной из них газ поставляется в Турцию, а по второй – в Болгарию. В 2022 г. на фоне специальной военной операции (СВО) на Украине произошло снижение объемов экспорта российского газа в ЕС. С конца августа прекратился экспорт по «Северному потоку». После этого поставки в ЕС шли только по «Турецкому потоку» и транзитом через территорию Украины.