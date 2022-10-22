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Экономика

Россия и Турция начали оценку строительства газового хаба

Ведомости

Работа по оценке проектирования и строительства газового хаба на территории Турции ведется, ведомства выполняют поручения президентов двух стран, сообщил «РИА Новости» источник в Анкаре.

«Работа ведется, она требует оценок по проектированию, строительству, маркетингу. Соответствующие ведомства выполняют поручения президентов, процесс на контроле лидеров двух стран», — рассказали агентству.

Идею создания хаба для поставок российского газа Путин высказал 12 октября. Выступая на форуме «Российская энергетическая неделя» (РЭН-2022), президент отметил, что выпадающие объемы транспортировки газа в ЕС (из-за повреждения газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» и санкций против последнего. – «Ведомости») могут быть перенесены из Балтийского моря в Черное. В этом случае, по словам Путина, Турция может стать крупнейшим газовым хабом.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на этой неделе заявил, что договорился с Путиным по созданию международного газового хаба на территории страны. По его словам, хаб может быть создан в кратчайшие сроки, строительство хаба должно начаться без задержек, а в вопросе обеспечения безопасности будут приняты все необходимые меры, предварительные работы в этом направлении уже проводятся.

Замгендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач отмечал, что для России реализация проекта создания хаба в Турции – одна из возможных опций перенаправления потоков газа через новые маршруты. «Кроме Турции российский газ может поставляться в Юго-Восточную Европу либо через Грецию, либо через Болгарию», – говорил эксперт. По его словам, хаб можно начать создавать без масштабного строительства дополнительной инфраструктуры, так как в «Турецком потоке» и «Голубом потоке» есть свободные мощности.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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