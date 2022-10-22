Россия и Турция начали оценку строительства газового хаба
Работа по оценке проектирования и строительства газового хаба на территории Турции ведется, ведомства выполняют поручения президентов двух стран, сообщил «РИА Новости» источник в Анкаре.
«Работа ведется, она требует оценок по проектированию, строительству, маркетингу. Соответствующие ведомства выполняют поручения президентов, процесс на контроле лидеров двух стран», — рассказали агентству.
Идею создания хаба для поставок российского газа Путин высказал 12 октября. Выступая на форуме «Российская энергетическая неделя» (РЭН-2022), президент отметил, что выпадающие объемы транспортировки газа в ЕС (из-за повреждения газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» и санкций против последнего. – «Ведомости») могут быть перенесены из Балтийского моря в Черное. В этом случае, по словам Путина, Турция может стать крупнейшим газовым хабом.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на этой неделе заявил, что договорился с Путиным по созданию международного газового хаба на территории страны. По его словам, хаб может быть создан в кратчайшие сроки, строительство хаба должно начаться без задержек, а в вопросе обеспечения безопасности будут приняты все необходимые меры, предварительные работы в этом направлении уже проводятся.
Замгендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач отмечал, что для России реализация проекта создания хаба в Турции – одна из возможных опций перенаправления потоков газа через новые маршруты. «Кроме Турции российский газ может поставляться в Юго-Восточную Европу либо через Грецию, либо через Болгарию», – говорил эксперт. По его словам, хаб можно начать создавать без масштабного строительства дополнительной инфраструктуры, так как в «Турецком потоке» и «Голубом потоке» есть свободные мощности.