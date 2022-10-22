Россия и Турция начали оценку строительства газового хаба

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на этой неделе заявил, что договорился с Путиным по созданию международного газового хаба на территории страны. По его словам, хаб может быть создан в кратчайшие сроки, строительство хаба должно начаться без задержек, а в вопросе обеспечения безопасности будут приняты все необходимые меры, предварительные работы в этом направлении уже проводятся.