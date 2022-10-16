Миллер допустил наращивание поставок газа по «Турецкому потоку»
Выпадающие из-за терактов на «Северных потоках» объемы поставок газа можно перенаправить на газопровод «Турецкий поток», в этом нет ничего невозможного, заявил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на «России 1».
«Речь идет о всех тех выпадающих объемах, которые мы потеряли из-за актов международного терроризма на "Северных потоках", поэтому это могут быть значительные объемы», – сообщил глава «Газпрома».
На вопрос журналиста Павла Зарубина о том, все ли Россия может перенаправить, Миллер ответил, что «нет ничего невозможного».
«Хочу напомнить, что у нас есть опыт подготовки к реализации проекта "Южный поток" — первоначально, вы помните, он планировался на мощность 63 млрд кубометров газа. Поэтому если говорить о даже технической документации проработки трассы, то под "Южный поток" это все было в свое время уже сделано»,— сказал он.
26 сентября стало известно о повреждении двух ниток «Северного потока» и одной из двух ниток «Северного потока – 2» и утечке газа в исключительных экономических зонах Дании и Швеции. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ремонт газопроводов будет иметь смысл только в случае их дальнейшей экономически обоснованной эксплуатации и при обеспечении безопасности маршрутов. Миллер отмечал, что на восстановление работоспособности «Северного потока» и «Северного потока – 2» может потребоваться «не один год». По его словам, из-за снижения поставок из России дефицит газа в ЕС предстоящей зимой в случае аномально сильных холодов может составить 800 млн куб. м газа в сутки.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал поручение проработать вопрос создания на территории страны международного газового хаба для поставок российского газа. Об этом он заявил 14 октября по итогам прошедших переговоров с Путиным.
Идею создания хаба для поставок российского газа президент РФ высказал 12 октября. Выступая на форуме «Российская энергетическая неделя», он отметил, что выпадающие объемы транспортировки газа в ЕС могут быть перенесены из Балтийского моря в Черное. В этом случае, по словам Путина, Турция может стать крупнейшим газовым хабом.
«Южный поток» – нереализованный проект газопровода. Его планировалось проложить по дну Черного моря из Анапского района в болгарскую Варну. «Южный поток» должны были начать строить в 2010 г., однако в 2014 г. от него отказались. Этот проект заменил «Турецкий поток». Отказ от «Южного потока» стоил «Газпрому» 800 млн евро, говорил Путин в 2018 г.