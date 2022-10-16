Газета
Экономика

Миллер допустил наращивание поставок газа по «Турецкому потоку»

Ведомости

Выпадающие из-за терактов на «Северных потоках» объемы поставок газа можно перенаправить на газопровод «Турецкий поток», в этом нет ничего невозможного, заявил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на «России 1».

«Речь идет о всех тех выпадающих объемах, которые мы потеряли из-за актов международного терроризма на "Северных потоках", поэтому это могут быть значительные объемы», – сообщил глава «Газпрома».

На вопрос журналиста Павла Зарубина о том, все ли Россия может перенаправить, Миллер ответил, что «нет ничего невозможного».

«Хочу напомнить, что у нас есть опыт подготовки к реализации проекта "Южный поток" — первоначально, вы помните, он планировался на мощность 63 млрд кубометров газа. Поэтому если говорить о даже технической документации проработки трассы, то под "Южный поток" это все было в свое время уже сделано»,— сказал он.

Ранее по теме: Эрдоган поручил начать работу по созданию в Турции международного газового хаба

26 сентября стало известно о повреждении двух ниток «Северного потока» и одной из двух ниток «Северного потока – 2» и утечке газа в исключительных экономических зонах Дании и Швеции. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ремонт газопроводов будет иметь смысл только в случае их дальнейшей экономически обоснованной эксплуатации и при обеспечении безопасности маршрутов. Миллер отмечал, что на восстановление работоспособности «Северного потока» и «Северного потока – 2» может потребоваться «не один год». По его словам, из-за снижения поставок из России дефицит газа в ЕС предстоящей зимой в случае аномально сильных холодов может составить 800 млн куб. м газа в сутки.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал поручение проработать вопрос создания на территории страны международного газового хаба для поставок российского газа. Об этом он заявил 14 октября по итогам прошедших переговоров с Путиным.

Идею создания хаба для поставок российского газа президент РФ высказал 12 октября. Выступая на форуме «Российская энергетическая неделя», он отметил, что выпадающие объемы транспортировки газа в ЕС могут быть перенесены из Балтийского моря в Черное. В этом случае, по словам Путина, Турция может стать крупнейшим газовым хабом.

«Южный поток» – нереализованный проект газопровода. Его планировалось проложить по дну Черного моря из Анапского района в болгарскую Варну. «Южный поток» должны были начать строить в 2010 г., однако в 2014 г. от него отказались. Этот проект заменил «Турецкий поток». Отказ от «Южного потока» стоил «Газпрому» 800 млн евро, говорил Путин в 2018 г.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных