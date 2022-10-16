Миллер допустил наращивание поставок газа по «Турецкому потоку»

26 сентября стало известно о повреждении двух ниток «Северного потока» и одной из двух ниток «Северного потока – 2» и утечке газа в исключительных экономических зонах Дании и Швеции. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ремонт газопроводов будет иметь смысл только в случае их дальнейшей экономически обоснованной эксплуатации и при обеспечении безопасности маршрутов. Миллер отмечал, что на восстановление работоспособности «Северного потока» и «Северного потока – 2» может потребоваться «не один год». По его словам, из-за снижения поставок из России дефицит газа в ЕС предстоящей зимой в случае аномально сильных холодов может составить 800 млн куб. м газа в сутки.