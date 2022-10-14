Эрдоган поручил начать работу по созданию в Турции международного газового хаба
Международный газовый хаб в кратчайшие сроки будет создан в Турции, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя итоги прошедших переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.
«Наиболее подходящим местом для центра является Фракия. Вместе с президентом России Владимиром Путиным мы дали указание министрам энергетики начать соответствующие работы. У нас есть национальный центр распределения [газа], но это будет международный», — цитирует Эрдогана телеканал TRT.
Президент отметил, что строительство хаба должно начаться без задержек: в вопросе обеспечения безопасности будут приняты все необходимые меры, предварительные работы в этом направлении уже проводятся.
12 октября в ходе выступления на форуме «Российская энергетическая неделя» (РЭН-2022) Путин предложил создать в Турции газовый хаб, куда можно было бы перенести выпадающие объемы транспортировки газа в ЕС. Позже председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер назвал эту идею «актуальной и своевременной».
Накануне российский президент поделился своей идеей с Эрдоганом лично на встрече в Астане. После этого пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что турецкий лидер позитивно отнесся к предложению Путина о создании газового хаба в Турции. «Тема встречена весьма позитивно. Будет совместно прорабатываться», — сказал представитель Кремля.
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