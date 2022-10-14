Эрдоган поручил начать работу по созданию в Турции международного газового хаба

Накануне российский президент поделился своей идеей с Эрдоганом лично на встрече в Астане. После этого пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что турецкий лидер позитивно отнесся к предложению Путина о создании газового хаба в Турции. «Тема встречена весьма позитивно. Будет совместно прорабатываться», — сказал представитель Кремля.