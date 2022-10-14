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Экономика

Эрдоган поручил начать работу по созданию в Турции международного газового хаба

Ведомости

Международный газовый хаб в кратчайшие сроки будет создан в Турции, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя итоги прошедших переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.

«Наиболее подходящим местом для центра является Фракия. Вместе с президентом России Владимиром Путиным мы дали указание министрам энергетики начать соответствующие работы. У нас есть национальный центр распределения [газа], но это будет международный», — цитирует Эрдогана телеканал TRT. 

Президент отметил, что строительство хаба должно начаться без задержек: в вопросе обеспечения безопасности будут приняты все необходимые меры, предварительные работы в этом направлении уже проводятся.

12 октября в ходе выступления на форуме «Российская энергетическая неделя» (РЭН-2022) Путин предложил создать в Турции газовый хаб, куда можно было бы перенести выпадающие объемы транспортировки газа в ЕС. Позже председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер назвал эту идею «актуальной и своевременной».

Накануне российский президент поделился своей идеей с Эрдоганом лично на встрече в Астане. После этого пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что турецкий лидер позитивно отнесся к предложению Путина о создании газового хаба в Турции. «Тема встречена весьма позитивно. Будет совместно прорабатываться», — сказал представитель Кремля. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных