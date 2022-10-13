Песков заявил о позитивной оценке Эрдогана предложения Путина о газовом хабе в Турции

Ранее сегодня Путин поделился своей идеей с Эрдоганом лично на встрече в Астане. «Если есть заинтересованность Турции и интерес со стороны покупателей из других стран, то можно рассмотреть возможность строительства еще одной газопроводной системы и создания на территории Турции газового хаба для продаж в другие третьи страны, прежде всего европейские, если они в этом, разумеется, заинтересованы», — сказал российский лидер.