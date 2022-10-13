Песков заявил о позитивной оценке Эрдогана предложения Путина о газовом хабе в Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позитивно отнесся к предложению президента России Владимира Путина о создании газового хаба в Турции. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Тема встречена весьма позитивно. Будет совместно прорабатываться», — сказал представитель Кремля.
12 октября в ходе выступления на форуме «Российская энергетическая неделя» (РЭН-2022) Владимир Путин заявил, что ремонт поврежденных газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» будет иметь смысл только в случае их дальнейшей экономически обоснованной эксплуатации и при обеспечении безопасности маршрутов.
При этом он предложил создать в Турции газовый хаб, куда можно было бы перенести выпадающие объемы транспортировки газа в ЕС. Позже председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер назвал эту идею «актуальной и своевременной». По его мнению, газовый хаб мог бы располагаться на границе Турции и ЕС.
Ранее сегодня Путин поделился своей идеей с Эрдоганом лично на встрече в Астане. «Если есть заинтересованность Турции и интерес со стороны покупателей из других стран, то можно рассмотреть возможность строительства еще одной газопроводной системы и создания на территории Турции газового хаба для продаж в другие третьи страны, прежде всего европейские, если они в этом, разумеется, заинтересованы», — сказал российский лидер.
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