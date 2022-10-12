Алексей Миллер оценил дефицит газа в ЕС зимой

Алексей Миллер оценил дефицит газа в ЕС зимойПомочь Европе мог бы энергохаб в Турции, но на его создание потребуется до 10 лет
Дефицит газа в Евросоюзе (ЕС) зимой 2022-2023 гг. из-за снижения поставок из России в случае аномально сильных холодов может составить 800 млн куб. м газа в сутки. Об этом заявил 12 октября председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер на форуме «Российская энергетическая неделя» (РЭН-2022).
«Газпром» в зимние пики раньше поставлял [в ЕС] от 600 млн до 1,7 млрд куб. м в сутки, когда пришел холодный антициклон «Зверь с востока». Европейские эксперты сегодня называют 800 млн куб. м газа, которого может не хватать Европе при аномально сильных холодах, а это одна треть всего европейского потребления», — сказал Миллер. По словам главы «Газпрома», в этом случае за короткий промежуток времени можно «заморозить целые города и земли».
Миллер отметил, что данные о запасах газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) в ЕС надо оценивать в контексте изменившейся логистики поставок. По его словам, в марте 2023 г. в европейских ПХГ может остаться лишь около 5% от имеющихся объемов. «Европа переживет [ближайшую зиму]. Только что будет с закачкой к зиме 2023-2024 гг.? Cтановится ясно, что энергокризис пришел не на короткий период, а носит системный характер», – отметил топ-менеджер.
Экспорт газа из России резко снизился после начала СВО на Украине. Согласно расчетам «Ведомостей» на основе данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG), в начале октября 2022 г. Россия в среднем поставляла в ЕС около 75 млн куб. м газа в сутки против 322,8 млн куб. м в октябре 2021 г.
Основным каналом поставки российского трубопроводного газа в ЕС сейчас является транзит по газотранспортной системе Украины (сейчас 40–42 млн куб. м в сутки). Остальной объем идет в ЕС через газопровод «Турецкий поток» и его продолжение по Балканам. Поставки газа по «Северному потоку» были полностью остановлены в конце августа, транспортировка по трубопроводу Ямал – Европа фактически не ведется с конца 2021 г., а достроенный осенью прошлого года «Северный поток – 2» так и не был запущен.
26 сентября стало известно о повреждении двух ниток «Северного потока» и одной из двух ниток «Северного потока – 2» и утечке газа в исключительных экономических зонах Дании и Швеции. Для снижения цен на газ в регионе Евросоюз обсуждает введение ценового потолка или ценового коридора на импорт газа, но общей позиции страны пока не достигли.
Миллер также отметил, что на восстановление работоспособности «Северного потока» и «Северного потока – 2» может потребоваться «не один год». При этом, по его словам, непонятно, есть ли смысл в ремонте «Северного потока», когда из-за санкционных ограничений не работает оборудование на ключевой для него компрессорной станции (КС) «Портовая».
Президент России Владимир Путин на РЭН-2022 заявил, что в будущем выпадающие объемы транспортировки газа в ЕС могут быть перенесены из Балтийского моря в Черное. В этом случае, по его словам, крупнейшим газовым хабом может стать Турция. «Утраченный объем транзита по "Северным потокам", по дну Балтийского моря, мы могли бы переместить в регион Черного моря, и сделать таким образом основными маршрутами поставки нашего природного газа в Европу через Турцию, создав в Турции крупнейший газовый хаб для Европы», — сказал президент.
Миллер в ходе выступления назвал это предложение «актуальным и своевременным». По его мнению, газовый хаб мог бы располагаться на границе Турции и ЕС. Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез в свою очередь сказал, что «слышит об этом предложении впервые» и его «нужно обстоятельно обсудить».
Управляющий партнер Kept Антон Усов считает планы по созданию такого хаба реалистичными. «Технологические глубины и собственные территориальные воды позволяют быстро построить [новые] мощности, в диапазоне пары лет», — сказал он. Старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Рональд Смит полагает, что на создание хаба в Турции потребуется больше времени – порядка 5-10 лет. Но, по мнению эксперта, он не сможет заменить «Северные потоки».
Пока непонятно, как европейские покупатели будут получать газ из Турции, согласен с ним глава Центра развития энергетики Кирилл Мельников. Для этого нужно будет расширять газотранспортные системы в Греции или Болгарии, что в нынешней политической ситуации проблематично, поясняет он.
Аналитики в целом согласны с оценкой Миллера по дефициту газа в Европе зимой на пике и при холодной погоде. Мельников прогнозирует при базовом сценарии дефицит газа в 300-350 млн куб. м в сутки с учетом сокращения потребления на 15% и увеличения поставок сжиженного природного газа (СПГ) в регион. Эксперты также обращают внимание на то, что Европе неоткуда взять дополнительные объемы СПГ, поэтому единственный вариант смягчить энергокризис — сокращать потребление газа. Цены на газ в Европе при таком сценарии могут легко достичь максимума в $3600 за 1000 куб. м и даже вырасти «значительно больше», считает Смит.
12 октября, по данным биржи ICE, спотовая цена на газ на хабе TTF в Нидерландах находится на уровне $1610 за 1000 куб. м.
Летом страны ЕС договорились сократить спрос на газ на 15% с 1 августа 2022 г. по 31 марта 2023 г. по сравнению со средним потреблением за последние пять лет. За это время сокращение, по оценкам «Ведомостей», составит порядка 58,5 млрд куб. м (см. номер от 7 августа). Меры по достижению этой цели каждая страна ЕС определит для себя самостоятельно.