Алексей Миллер оценил дефицит газа в ЕС зимой

«Газпром» в зимние пики раньше поставлял [в ЕС] от 600 млн до 1,7 млрд куб. м в сутки, когда пришел холодный антициклон «Зверь с востока». Европейские эксперты сегодня называют 800 млн куб. м газа, которого может не хватать Европе при аномально сильных холодах, а это одна треть всего европейского потребления», — сказал Миллер. По словам главы «Газпрома», в этом случае за короткий промежуток времени можно «заморозить целые города и земли».