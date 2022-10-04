МЭА прогнозирует рекордное снижение спроса на газ в Европе

В 2021 г. европейские страны, по данным МЭА, в общей сложности потребили около 604 млрд куб. м газа, в 2022 г. эта цифра сократится до 548 млрд куб. м. Агентство подчеркивает, что только за восемь месяцев совокупный спрос на газ в странах ОЭСР в Европе уже снизился почти на 10% в годовом исчислении, в III квартале он упал на 9%. В европейской промышленности спрос на газ за восемь месяцев снизился примерно на 15%, в жилом секторе – более чем на 20%. Главной причиной в МЭА называют относительно теплую зиму и весну, а также рекордный рост спотовых цен на газ, вынудивший «принимать меры по экономии как в жилом секторе, так и в промышленном».