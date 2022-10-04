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МЭА прогнозирует рекордное снижение спроса на газ в Европе

При этом ЕС придется конкурировать с Азией за свободные объемы СПГ
Матвей Катков Дарья Савенкова
JOE KLAMAR / AFP

Спрос на природный газ в Европе (без учета не входящих в ОЭСР Болгарии, Румынии) по итогам 2022 г. может сократиться более чем на 50 млрд куб. м, что станет рекордным падением за последние 50 лет. Об этом сообщило 3 октября в своем отчете Международное энергетическое агентство (МЭА).

В 2021 г. европейские страны, по данным МЭА, в общей сложности потребили около 604 млрд куб. м газа, в 2022 г. эта цифра сократится до 548 млрд куб. м. Агентство подчеркивает, что только за восемь месяцев совокупный спрос на газ в странах ОЭСР в Европе уже снизился почти на 10% в годовом исчислении, в III квартале он упал на 9%. В европейской промышленности спрос на газ за восемь месяцев снизился примерно на 15%, в жилом секторе – более чем на 20%. Главной причиной в МЭА называют относительно теплую зиму и весну, а также рекордный рост спотовых цен на газ, вынудивший «принимать меры по экономии как в жилом секторе, так и в промышленном».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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