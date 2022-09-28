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Европе предрекли дефицит автомобильного топлива и двукратный рост цен на него

Европейцы смогут заместить лишь часть объемов нефтепродуктов, поставлявшихся из РФ
Дарья Савенкова Василий Милькин
Benjamin Westhoff / Reuters

Страны ЕС через 6–8 месяцев могут столкнуться с дефицитом нефтепродуктов и ростом цен в 2 раза из-за отказа от поставок из России. Такой прогноз содержится в презентации Российского энергетического агентства (РЭА) Минэнерго, с которой ознакомились «Ведомости». По данным Eurostat от 19 сентября (последние доступные), средняя цена 1 л бензина в ЕС составляла 1,76 евро, 1 л дизеля стоил 1,8 евро. Стоимость бензина в ЕС выросла на 2,9% по сравнению с февралем до начала специальной военной операции (СВО) на Украине, дизель подорожал на 15,4%.

В начале марта Bloomberg сообщил, что на АЗС в Германии дизель впервые за 15 лет превысил стоимость бензина. 14 марта дизельное топливо на немецких заправках стоило 2,31 евро за 1 л, что на 5,3 евроцента больше, чем литр бензина Euro Super 95. Тогда же российский вице-премьер Александр Новак прогнозировал, что без российских нефтепродуктов в ЕС придется вводить нормирование потребления автомобильного топлива. Британская газета Sun в июле сообщила, что минимум 10% жителей Великобритании отказались от планов на отпуск из-за роста цен на бензин. Более 12% автомобилистов в стране, согласно данным издания, перестали ездить на работу на машине, а 7% отменили поездки к пожилым родственникам.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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