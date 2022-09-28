Европе предрекли дефицит автомобильного топлива и двукратный рост цен на него

В начале марта Bloomberg сообщил, что на АЗС в Германии дизель впервые за 15 лет превысил стоимость бензина. 14 марта дизельное топливо на немецких заправках стоило 2,31 евро за 1 л, что на 5,3 евроцента больше, чем литр бензина Euro Super 95. Тогда же российский вице-премьер Александр Новак прогнозировал, что без российских нефтепродуктов в ЕС придется вводить нормирование потребления автомобильного топлива. Британская газета Sun в июле сообщила, что минимум 10% жителей Великобритании отказались от планов на отпуск из-за роста цен на бензин. Более 12% автомобилистов в стране, согласно данным издания, перестали ездить на работу на машине, а 7% отменили поездки к пожилым родственникам.