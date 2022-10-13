Путин на встрече с Эрдоганом предложил создать в Турции газовый хаб
Президент России Владимир Путин на встрече с турецким лидером Рейджепом Тайипом Эрдоганом рассказал об идее создания газового хаба в Турции. Встреча проходит на полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).
Российский лидер отметил, что Турция оказалась самым надежным маршрутом для поставок газа в Европу благодаря твердой позиции по строительству системы «Турецкий поток».
«Если есть заинтересованность Турции и интерес со стороны покупателей из других стран, то можно рассмотреть возможность строительства еще одной газопроводной системы и создания на территории Турции газового хаба для продаж в другие третьи страны, прежде всего европейские, если они в этом, разумеется, заинтересованы», — пояснил Путин.
По его словам, это была бы площадка не только поставок, но и для определения цены, потому что вопрос ценообразования является очень важным. «Сегодня заоблачные эти цены. Мы могли бы спокойно регулировать на нормальном рыночном уровне без всякой политической окраски», — заключил он.
Во время выступления на РЭН-2022 Путин заявил, что в будущем выпадающие объемы транспортировки газа в ЕС могут быть перенесены из Балтийского моря в Черное. В этом случае, по его словам, крупнейшим газовым хабом может стать Турция.
«Утраченный объем транзита по "Северным потокам", по дну Балтийского моря, мы могли бы переместить в регион Черного моря и сделать таким образом основными маршрутами поставки нашего природного газа в Европу через Турцию, создав в Турции крупнейший газовый хаб для Европы», — сказал президент.
Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер назвал это предложение «актуальным и своевременным». По его мнению, газовый хаб мог бы располагаться на границе Турции и ЕС.
В конце сентября стало известно, что Турция начнет оплачивать четверть поставок газа из России в рублях. «В ближайшее время должна заработать наша договоренность о поставках в Турцию природного газа российского происхождения при оплате 25% этих поставок в российских рублях», — сообщил Путин, отметив также, что Анкара надежно выполняет свои обязательства по транзиту российских энергоресурсов.
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