Газета
Политика

Путин на встрече с Эрдоганом предложил создать в Турции газовый хаб

Ведомости

Президент России Владимир Путин на встрече с турецким лидером Рейджепом Тайипом Эрдоганом рассказал об идее создания газового хаба в Турции. Встреча проходит на полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Российский лидер отметил, что Турция оказалась самым надежным маршрутом для поставок газа в Европу благодаря твердой позиции по строительству системы «Турецкий поток».

«Если есть заинтересованность Турции и интерес со стороны покупателей из других стран, то можно рассмотреть возможность строительства еще одной газопроводной системы и создания на территории Турции газового хаба для продаж в другие третьи страны, прежде всего европейские, если они в этом, разумеется, заинтересованы», — пояснил Путин.

По его словам, это была бы площадка не только поставок, но и для определения цены, потому что вопрос ценообразования является очень важным. «Сегодня заоблачные эти цены. Мы могли бы спокойно регулировать на нормальном рыночном уровне без всякой политической окраски», — заключил он.

Во время выступления на РЭН-2022 Путин заявил, что в будущем выпадающие объемы транспортировки газа в ЕС могут быть перенесены из Балтийского моря в Черное. В этом случае, по его словам, крупнейшим газовым хабом может стать Турция.

«Утраченный объем транзита по "Северным потокам", по дну Балтийского моря, мы могли бы переместить в регион Черного моря и сделать таким образом основными маршрутами поставки нашего природного газа в Европу через Турцию, создав в Турции крупнейший газовый хаб для Европы», — сказал президент.

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер назвал это предложение «актуальным и своевременным». По его мнению, газовый хаб мог бы располагаться на границе Турции и ЕС.

В конце сентября стало известно, что Турция начнет оплачивать четверть поставок газа из России в рублях. «В ближайшее время должна заработать наша договоренность о поставках в Турцию природного газа российского происхождения при оплате 25% этих поставок в российских рублях», — сообщил Путин, отметив также, что Анкара надежно выполняет свои обязательства по транзиту российских энергоресурсов.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных