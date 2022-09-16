Турция начнет оплачивать 25% поставок российского газа в рублях

«В ближайшее время должна заработать наша договоренность о поставках в Турцию природного газа российского происхождения при оплате 25% этих поставок в российских рублях. Вопрос, насколько я понимаю, согласован. Работа в этом плане тоже, уверен, будет происходить в соответствии с нашими договоренностями», — сообщил он.