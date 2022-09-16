Турция начнет оплачивать 25% поставок российского газа в рублях
Турция начнет оплачивать четверть поставок газа из России в рублях, об этом сообщил президент России Владимир Путин по итогам встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Самарканде.
«В ближайшее время должна заработать наша договоренность о поставках в Турцию природного газа российского происхождения при оплате 25% этих поставок в российских рублях. Вопрос, насколько я понимаю, согласован. Работа в этом плане тоже, уверен, будет происходить в соответствии с нашими договоренностями», — сообщил он.
Также Путин пообещал увеличить объемы поставок в Турцию по всем направлениям.
Помимо этого, президент отметил, что Анкара надежно выполняет свои обязательства по транзиту российских энергоресурсов. Поставки в Европу по «Турецкому потоку» идут без перебоев, подчеркнул Путин.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщало о намерении Эрдогана договориться с Путиным об оплате российского газа в турецкой лире и о скидке на энергоноситель в размере 25%.
В начале августа вице-премьер Александр Новак сообщал, что Россия и Турция договорились о частичной оплате поставок в рублях. По информации Bloomberg, подобные меры позволят Анкаре сократить темпы расходования золотовалютных резервов.
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