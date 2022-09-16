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Экономика

Турция начнет оплачивать 25% поставок российского газа в рублях

Ведомости

Турция начнет оплачивать четверть поставок газа из России в рублях, об этом сообщил президент России Владимир Путин по итогам встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Самарканде.

«В ближайшее время должна заработать наша договоренность о поставках в Турцию природного газа российского происхождения при оплате 25% этих поставок в российских рублях. Вопрос, насколько я понимаю, согласован. Работа в этом плане тоже, уверен, будет происходить в соответствии с нашими договоренностями», — сообщил он.

Также Путин пообещал увеличить объемы поставок в Турцию по всем направлениям.

Помимо этого, президент отметил, что Анкара надежно выполняет свои обязательства по транзиту российских энергоресурсов. Поставки в Европу по «Турецкому потоку» идут без перебоев, подчеркнул Путин.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщало о намерении Эрдогана договориться с Путиным об оплате российского газа в турецкой лире и о скидке на энергоноситель в размере 25%.

В начале августа вице-премьер Александр Новак сообщал, что Россия и Турция договорились о частичной оплате поставок в рублях. По информации Bloomberg, подобные меры позволят Анкаре сократить темпы расходования золотовалютных резервов.

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Ранее по теме: Bloomberg: Эрдоган попросит у Путина снижения цены на газ на 25%

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных