Путин и Эрдоган договорились о частичной оплате газа в рублях
Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Эрдоган по итогам встречи в Сочи договорились, что Турция начнет постепенно платить за российский газ в рублях, сообщил вице-премьер Александр Новак.
«В процессе переговоров президенты договорились о том, что мы начинаем частично поставки газа и оплату в рублях. Мы переходим к национальной валюте, и на первом этапе часть поставок будет оплачиваться в рублях. Это действительно новый этап, новые возможности, в том числе для развития наших денежно-финансовых отношений», — сказал Новак журналистам на пресс-конференции по итогам переговоров.
Переговоры Путина и Эрдогана завершились в Сочи. В предыдущий раз лидеры двух стран встречались в Тегеране 19 июля. Тогда они обсудили борьбу с международным терроризмом и ситуацию в Сирии. Последняя их встреча в Сочи состоялась 29 сентября 2021 г.
20 июля агентство Bloomberg писало, что Эрдоган на встрече с Путиным планирует обсудить оплату энергоносителей из России в валюте, отличной от доллара США. По словам источников, государства прорабатывают предложение об отказе от расчетов в долларах и оплате импортных товаров, в том числе энергоносителей из России, в местной валюте — турецкой лире.
Это позволит Анкаре сократить темпы расходования золотовалютных резервов, отмечало агентство. При этом лира может быть использована и Россией при оплате товаров и услуг у турецких поставщиков. Рубль, в свою очередь, также должен стать частью торговых расчетов между двумя странами, уточнил чиновник, пожелавший остаться неизвестным.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.