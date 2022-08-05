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Путин и Эрдоган договорились о частичной оплате газа в рублях

Ведомости

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Эрдоган по итогам встречи в Сочи договорились, что Турция начнет постепенно платить за российский газ в рублях, сообщил вице-премьер Александр Новак.

«В процессе переговоров президенты договорились о том, что мы начинаем частично поставки газа и оплату в рублях. Мы переходим к национальной валюте, и на первом этапе часть поставок будет оплачиваться в рублях. Это действительно новый этап, новые возможности, в том числе для развития наших денежно-финансовых отношений», — сказал Новак журналистам на пресс-конференции по итогам переговоров.

Переговоры Путина и Эрдогана завершились в Сочи. В предыдущий раз лидеры двух стран встречались в Тегеране 19 июля. Тогда они обсудили борьбу с международным терроризмом и ситуацию в Сирии. Последняя их встреча в Сочи состоялась 29 сентября 2021 г.

20 июля агентство Bloomberg писало, что Эрдоган на встрече с Путиным планирует обсудить оплату энергоносителей из России в валюте, отличной от доллара США. По словам источников, государства прорабатывают предложение об отказе от расчетов в долларах и оплате импортных товаров, в том числе энергоносителей из России, в местной валюте — турецкой лире.

Это позволит Анкаре сократить темпы расходования золотовалютных резервов, отмечало агентство. При этом лира может быть использована и Россией при оплате товаров и услуг у турецких поставщиков. Рубль, в свою очередь, также должен стать частью торговых расчетов между двумя странами, уточнил чиновник, пожелавший остаться неизвестным.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных