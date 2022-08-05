Путин и Эрдоган договорились о частичной оплате газа в рублях

«В процессе переговоров президенты договорились о том, что мы начинаем частично поставки газа и оплату в рублях. Мы переходим к национальной валюте, и на первом этапе часть поставок будет оплачиваться в рублях. Это действительно новый этап, новые возможности, в том числе для развития наших денежно-финансовых отношений», — сказал Новак журналистам на пресс-конференции по итогам переговоров.