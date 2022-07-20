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Экономика

Турция задумалась об отказе от доллара при импорте российских энергоносителей

Ведомости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским лидером Владимиром Путиным планирует обсудить оплату энергоносителей из России в валюте, отличной от доллара США, передает агентство Bloomberg со ссылкой на турецких чиновников, знакомых с темой обсуждения.

По их словам, государства прорабатывают предложение об отказе от расчетов в долларах и оплате импортных товаров, в том числе энергоносителей из России, в местной валюте — турецкой лире.

Это позволит Анкаре сократить темпы расходования золотовалютных резервов страны, отмечает агентство. При этом лира может быть использована и Россией при оплате товаров и услуг у турецких поставщиков. Рубль, в свою очередь, также должен стать частью торговых расчетов между двумя странами, уточнил чиновник.

Турецкие валютные резервы по состоянию на 1 июля снизились до $59 млрд по сравнению с $97 млрд пятью годами ранее. Эти цифры включают и те доллары, которые правительство брало у иностранных кредиторов и у собственных банков по своповым соглашениям, маскируя реальное сокращение резервов. В 2021 г. Эрдоган заявил, что Центробанк за два предыдущих года продал $165 млрд для защиты собственной валюты от падения.

Россия является крупнейшим поставщиком энергоносителей для Турции. В прошлом году российская нефть составила около 25% от всей импортируемой нефти, также Россия обеспечила около 45% турецких закупок природного газа.

Несмотря на положительное сальдо торгового баланса более чем в $20 млрд (экспорт турецкой продукции в Россию в 2021 г. составил $6,5 млрд, а импорт российской продукции в Турцию — $29 млрд), переход на расчеты в национальных валютах важен для обоих государств. В частности, для России это будет означать, что экспортеры будут накапливать больше лиры вместо евро или долларов, которые сильнее подвержены санкциям, а для Турции — меньшее давление на национальную валюту, поскольку она сможет самостоятельно финансировать часть своего внешнеторгового дефицита на местном уровне, пояснил агентству российский экономист Александр Исаков.

За последние несколько лет Турция неоднократно задумывалась о том, чтобы уйти от расчетов с торговыми партнерами в долларах. В частности, в 2017 г. стало известно о том, что Турция и Индия планируют перейти на национальную валюту в расчетах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных