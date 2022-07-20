Турция задумалась об отказе от доллара при импорте российских энергоносителей

Несмотря на положительное сальдо торгового баланса более чем в $20 млрд (экспорт турецкой продукции в Россию в 2021 г. составил $6,5 млрд, а импорт российской продукции в Турцию — $29 млрд), переход на расчеты в национальных валютах важен для обоих государств. В частности, для России это будет означать, что экспортеры будут накапливать больше лиры вместо евро или долларов, которые сильнее подвержены санкциям, а для Турции — меньшее давление на национальную валюту, поскольку она сможет самостоятельно финансировать часть своего внешнеторгового дефицита на местном уровне, пояснил агентству российский экономист Александр Исаков.