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Экономика

Bloomberg: Эрдоган попросит у Путина снижения цены на газ на 25%

Ведомости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи в Самарканде намерен запросить скидку у президента России Владимира Путина на газ в размере 25%, передает агентство Bloomberg со ссылкой на информированного турецкого чиновника.

Уточняется, что Эрдоган также будет добиваться соглашения, которое позволит ему производить оплату части своих счетов в турецкой лире. По информации издания, счета Турции за природный газ из России в этом году должны превысить $50 млрд.

Ранее вице-премьер Александр Новак сообщал, что Россия и Турция договорились о частичной оплате поставок в рублях. По информации Bloomberg, подобные меры позволят Анкаре сократить темпы расходования золотовалютных резервов.

15-16 сентября в Самарканде впервые за три года в очном формате проходит заседание совета глав государств ШОС. На полях мероприятия Путин провел ряд двусторонних встреч, в том числе с главами Китая, Индии и др. По информации агентства «РИА Новости», с Эрдоганом он обсудит вопрос поставок газа из России, а также детали частичной оплаты закупок топлива в рублях и турецкой лире.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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