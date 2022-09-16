Bloomberg: Эрдоган попросит у Путина снижения цены на газ на 25%

15-16 сентября в Самарканде впервые за три года в очном формате проходит заседание совета глав государств ШОС. На полях мероприятия Путин провел ряд двусторонних встреч, в том числе с главами Китая, Индии и др. По информации агентства «РИА Новости», с Эрдоганом он обсудит вопрос поставок газа из России, а также детали частичной оплаты закупок топлива в рублях и турецкой лире.