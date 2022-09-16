Bloomberg: Эрдоган попросит у Путина снижения цены на газ на 25%
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи в Самарканде намерен запросить скидку у президента России Владимира Путина на газ в размере 25%, передает агентство Bloomberg со ссылкой на информированного турецкого чиновника.
Уточняется, что Эрдоган также будет добиваться соглашения, которое позволит ему производить оплату части своих счетов в турецкой лире. По информации издания, счета Турции за природный газ из России в этом году должны превысить $50 млрд.
Ранее вице-премьер Александр Новак сообщал, что Россия и Турция договорились о частичной оплате поставок в рублях. По информации Bloomberg, подобные меры позволят Анкаре сократить темпы расходования золотовалютных резервов.
15-16 сентября в Самарканде впервые за три года в очном формате проходит заседание совета глав государств ШОС. На полях мероприятия Путин провел ряд двусторонних встреч, в том числе с главами Китая, Индии и др. По информации агентства «РИА Новости», с Эрдоганом он обсудит вопрос поставок газа из России, а также детали частичной оплаты закупок топлива в рублях и турецкой лире.
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