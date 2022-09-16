Новак ждет спада экспорта газа в ЕС в 2022 г. на 50 млрд куб. м

Новак ждет спада экспорта газа в ЕС в 2022 г. на 50 млрд куб. мСнижение может оказаться и более сильным, говорят эксперты
Экспорт российского газа в ЕС в 2022 г. может снизиться на 50 млрд куб. м, сообщил 15 сентября вице-премьер Александр Новак в кулуарах саммита ШОС. Абсолютные цифры он не назвал, не уточнив также, идет ли речь только о трубопроводном газе или также о сжиженном (СПГ). «Ведомости» направили запросы в Минэнерго и «Газпром».
Новак добавил, что поставки в Китай по газопроводу «Сила Сибири» в этом году достигнут 20 млрд куб. м.
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