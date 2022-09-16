Новак ждет спада экспорта газа в ЕС в 2022 г. на 50 млрд куб. м

Экспорт российского газа в ЕС в 2022 г. может снизиться на 50 млрд куб. м, сообщил 15 сентября вице-премьер Александр Новак в кулуарах саммита ШОС. Абсолютные цифры он не назвал, не уточнив также, идет ли речь только о трубопроводном газе или также о сжиженном (СПГ). «Ведомости» направили запросы в Минэнерго и «Газпром».