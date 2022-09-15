Путин прибыл в Самарканд на саммит ШОС

Ранее агентство Reuters сообщало, что Путин также намерен обсудить с Эрдоганом ситуацию на армяно-азербайджанской границе, где в ночь на 13 сентября произошло обострение конфликта. Тогда стороны обвинили друг друга в агрессивных действиях и эскалации. Утром 13 сентября при содействии России было достигнуто перемирие и прекращение огня, однако к 14 сентября обстрелы возобновились. Сегодня стало известно, что Баку и Ереван вновь достигли договоренности о прекращении огня.