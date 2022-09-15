Путин прибыл в Самарканд на саммит ШОС
Президент России Владимир Путин прибыл в Самарканд на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), пишут «РИА Новости».
15-16 сентября в Самарканде впервые за три года в очном формате пройдет заседание совета глав государств ШОС. Предполагается, что на нем обсудят несколько вопросов, в том числе связанных с усилением потенциала организации в сфере обеспечения безопасности и стабильности, укреплением экономических связей, а также вопросы развития транспортной взаимосвязанности.
На полях мероприятия Путин проведет ряд двусторонних встреч. В частности, планируются встречи председателем КНР Си Цзиньпином, премьером Индии Нарендрой Моди, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и главами других государств. По информации агентства, с последним он обсудит вопрос поставок газа из России, а также детали частичной оплаты закупок топлива в рублях и лире.
Ранее агентство Reuters сообщало, что Путин также намерен обсудить с Эрдоганом ситуацию на армяно-азербайджанской границе, где в ночь на 13 сентября произошло обострение конфликта. Тогда стороны обвинили друг друга в агрессивных действиях и эскалации. Утром 13 сентября при содействии России было достигнуто перемирие и прекращение огня, однако к 14 сентября обстрелы возобновились. Сегодня стало известно, что Баку и Ереван вновь достигли договоренности о прекращении огня.
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