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Путин прибыл в Самарканд на саммит ШОС

Ведомости

Президент России Владимир Путин прибыл в Самарканд на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), пишут «РИА Новости».

15-16 сентября в Самарканде впервые за три года в очном формате пройдет заседание совета глав государств ШОС. Предполагается, что на нем обсудят несколько вопросов, в том числе связанных с усилением потенциала организации в сфере обеспечения безопасности и стабильности, укреплением экономических связей, а также вопросы развития транспортной взаимосвязанности. 

На полях мероприятия Путин проведет ряд двусторонних встреч. В частности, планируются встречи председателем КНР Си Цзиньпином, премьером Индии Нарендрой Моди, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и главами других государств. По информации агентства, с последним он обсудит вопрос поставок газа из России, а также детали частичной оплаты закупок топлива в рублях и лире.

Ранее агентство Reuters сообщало, что Путин также намерен обсудить с Эрдоганом ситуацию на армяно-азербайджанской границе, где в ночь на 13 сентября произошло обострение конфликта. Тогда стороны обвинили друг друга в агрессивных действиях и эскалации. Утром 13 сентября при содействии России было достигнуто перемирие и прекращение огня, однако к 14 сентября обстрелы возобновились. Сегодня стало известно, что Баку и Ереван вновь достигли договоренности о прекращении огня.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных