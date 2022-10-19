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Экономика

Эрдоган заявил, что договорился с Путиным по газовому хабу в Турции

Ведомости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что договорился с российским коллегой Владимиром Путиным по созданию международного газового хаба на территории страны. Об этом он сообщил во время выступления в парламенте.

«Мы договорились с [президентом России] Владимиром Путиным о создании у нас газового центра, через который природный газ можно будет поставлять в Европу», — отметил Эрдоган (цитата по ТАСС). По его словам, сейчас Европа думает о том, как обеспечить себя энергией в предстоящий зимний период, в то время как у Турции такой проблемы нет.

Идею создания хаба для поставок российского газа Путин высказал 12 октября. Выступая на форуме «Российская энергетическая неделя» (РЭН-2022), президент отметил, что выпадающие объемы транспортировки газа в ЕС (из-за повреждения газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» и санкций против последнего. – «Ведомости») могут быть перенесены из Балтийского моря в Черное. В этом случае, по словам Путина, Турция может стать крупнейшим газовым хабом.

По словам президента Турции, международный газовый хаб может быть создан в кратчайшие сроки. Эрдоган отметил, что строительство хаба должно начаться без задержек, а в вопросе обеспечения безопасности будут приняты все необходимые меры, предварительные работы в этом направлении уже проводятся.

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер на РЭН-2022 назвал это предложение «актуальным и своевременным». По его мнению, газовый хаб мог бы располагаться на границе Турции и ЕС. Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез, в свою очередь, сказал, что это предложение «нужно обстоятельно обсудить».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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