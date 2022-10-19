Эрдоган заявил, что договорился с Путиным по газовому хабу в Турции

«Мы договорились с [президентом России] Владимиром Путиным о создании у нас газового центра, через который природный газ можно будет поставлять в Европу», — отметил Эрдоган (цитата по ТАСС). По его словам, сейчас Европа думает о том, как обеспечить себя энергией в предстоящий зимний период, в то время как у Турции такой проблемы нет.