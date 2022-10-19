Эрдоган заявил, что договорился с Путиным по газовому хабу в Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что договорился с российским коллегой Владимиром Путиным по созданию международного газового хаба на территории страны. Об этом он сообщил во время выступления в парламенте.
«Мы договорились с [президентом России] Владимиром Путиным о создании у нас газового центра, через который природный газ можно будет поставлять в Европу», — отметил Эрдоган (цитата по ТАСС). По его словам, сейчас Европа думает о том, как обеспечить себя энергией в предстоящий зимний период, в то время как у Турции такой проблемы нет.
Идею создания хаба для поставок российского газа Путин высказал 12 октября. Выступая на форуме «Российская энергетическая неделя» (РЭН-2022), президент отметил, что выпадающие объемы транспортировки газа в ЕС (из-за повреждения газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» и санкций против последнего. – «Ведомости») могут быть перенесены из Балтийского моря в Черное. В этом случае, по словам Путина, Турция может стать крупнейшим газовым хабом.
По словам президента Турции, международный газовый хаб может быть создан в кратчайшие сроки. Эрдоган отметил, что строительство хаба должно начаться без задержек, а в вопросе обеспечения безопасности будут приняты все необходимые меры, предварительные работы в этом направлении уже проводятся.
Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер на РЭН-2022 назвал это предложение «актуальным и своевременным». По его мнению, газовый хаб мог бы располагаться на границе Турции и ЕС. Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез, в свою очередь, сказал, что это предложение «нужно обстоятельно обсудить».
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