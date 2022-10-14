Эрдоган одобрил идею создания газового хаба в Турции

Сейчас газ в направлении Турции из России поставляется по газопроводам «Турецкий поток» и «Голубой поток». «Турецкий поток» состоит из двух ниток мощностью по 15,75 млрд куб. м в год каждая. По одной из них газ поставляется в Турцию, а по второй – дальше в Болгарию, Сербию и другие страны Центральной Европы. По «Голубому потоку» идут поставки на турецкий рынок, его проектная мощность — 16 млрд куб. м газа в год. В 2021 г. поставки по «Голубому потоку» достигли рекордного объема — 15,98 млрд куб. м. Суммарные поставки газа из России в Турцию в 2021 г., по данным ФТС, составили 26,8 млрд куб. м.