Эрдоган одобрил идею создания газового хаба в Турции

Эрдоган одобрил идею создания газового хаба в ТурцииНа это может потребоваться от 2 до 5 лет, считают эксперты
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал поручение проработать вопрос создания на территории страны международного газового хаба для поставок российского газа. Об этом он заявил 14 октября, комментируя итоги прошедших переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
«Вместе с президентом России Владимиром Путиным мы дали указание министрам энергетики начать соответствующие работы. У нас есть национальный центр распределения [газа], но это будет международный», — цитирует Эрдогана телеканал TRT.
По словам президента Турции, международный газовый хаб может быть создан в кратчайшие сроки. Эрдоган отметил, что строительство хаба должно начаться без задержек, а в вопросе обеспечения безопасности будут приняты все необходимые меры, предварительные работы в этом направлении уже проводятся.
Наиболее подходящим местом для него, по мнению Эрдогана, является Фракия (принадлежащая Турции часть исторической области на востоке Балкан. — «Ведомости»).
Идею создания хаба для поставок российского газа Путин высказал 12 октября. Выступая на форуме «Российская энергетическая неделя» (РЭН-2022), президент отметил, что выпадающие объемы транспортировки газа в ЕС (из-за повреждения газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» и санкций против последнего. – «Ведомости») могут быть перенесены из Балтийского моря в Черное. В этом случае, по словам Путина, Турция может стать крупнейшим газовым хабом.
Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер на РЭН-2022 назвал это предложение «актуальным и своевременным». По его мнению, газовый хаб мог бы располагаться на границе Турции и ЕС. Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез, в свою очередь, сказал, что это предложение «нужно обстоятельно обсудить».
13 октября Путин поделился идеей с Эрдоганом на личной встрече в Астане. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Эрдоган позитивно отнесся к предложению о создании газового хаба в Турции.
Сейчас газ в направлении Турции из России поставляется по газопроводам «Турецкий поток» и «Голубой поток». «Турецкий поток» состоит из двух ниток мощностью по 15,75 млрд куб. м в год каждая. По одной из них газ поставляется в Турцию, а по второй – дальше в Болгарию, Сербию и другие страны Центральной Европы. По «Голубому потоку» идут поставки на турецкий рынок, его проектная мощность — 16 млрд куб. м газа в год. В 2021 г. поставки по «Голубому потоку» достигли рекордного объема — 15,98 млрд куб. м. Суммарные поставки газа из России в Турцию в 2021 г., по данным ФТС, составили 26,8 млрд куб. м.
Суммарная проектная мощность двух ниток газопровода «Северный поток» – 55 млрд куб. м в год. По данным Nord Stream AG, в 2021 г. поставки по газопроводу составили 59,2 млрд куб. м газа. Проектная мощность газопровода «Северный поток – 2» также составляет 55 млрд куб. м газа в год.
Летом 2022 г. прокачка газа по газопроводу «Северный поток» снизилась после несвоевременного возврата компанией Siemens газоперекачивающего агрегата (ГПА) на компрессорную станцию (КС) «Портовая» из-за санкций. Из-за технических проблем также были остановлены еще несколько агрегатов, 31 августа «Газпром» остановил последний ГПА на «Портовой» для ремонта. После этого прокачка газа по «Северному потоку» была полностью остановлена.
Строительство «Северного потока – 2» завершилось в сентябре 2021 г. Но из-за антироссийских санкций он так и не заработал, хотя газопровод находился под давлением и технически Россия была готова начать прокачку.
26 сентября стало известно о повреждении двух ниток «Северного потока» и одной из двух ниток «Северного потока – 2» и утечке газа в исключительных экономических зонах Дании и Швеции. Путин на РЭН-2022 заявил, что ремонт газопроводов будет иметь смысл только в случае их дальнейшей экономически обоснованной эксплуатации и при обеспечении безопасности маршрутов. Миллер отметил, что на восстановление работоспособности «Северного потока» и «Северного потока – 2» может потребоваться «не один год». По его словам, из-за снижения поставок из России дефицит газа в ЕС предстоящей зимой в случае аномально сильных холодов может составить 800 млн куб. м газа в сутки.
Старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Рональд Смит полагает, что на создание хаба может уйти до 3-5 лет. «Строительство двух подводных ниток трубопровода в Турцию является крупным проектом, также придется построить наземную инфраструктуру из Турции в Грецию, Италию, Болгарию или Австрию», — говорит он
Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов считает, что первый этап строительства инфраструктуры в рамках создания газового хаба в Турции может занять 2-3 года. Похожую оценку ранее давал «Ведомостям» управляющий партнер Kept Антон Усов. «Технологические глубины и собственные территориальные воды позволяют быстро построить [новые] мощности, в диапазоне пары лет», — говорил он.
Фролов отмечает, что речь будет идти о строительстве еще двух ниток «Турецкого потока». По его словам, практически вся необходимая проектная документация в свое время была создана для строительства газопровода «Южный поток». Также ранее частично были выполнены работы по расширению мощности КС «Русская» (используется для закачки газа в «Турецкий поток»).
Для реализации проекта необходимо расширить газовую инфраструктуру на юге России — «Южный коридор», где сейчас есть узкие места, говорит Фролов. С технической точки зрения сложностью может стать поиск судна-трубоукладчика, добавляет он. По приблизительной оценке Фролова, общая стоимость работ может составить $7 млрд. Смит оценивает только строительство морского газопровода в $8-10 млрд.
Основной проблемой будет политическое согласование таких поставок в ЕС, говорит Смит. «Здесь важна готовность покупателей отстаивать свое право на приобретение российского газа и создание соответствующих транспортных мощностей на территории ЕС», — поясняет он. По его мнению, для этого могут быть расширены мощности «Балканского потока» или использована газотранспортная система «Посейдон» между Греций и Италией, но стоит ожидать противодействия Еврокомиссии.
По мнению Смита, газ из Турции может поставляться в Грецию и через Болгарию, Сербию и Венгрию в Австрию — на газовый хаб Баумгартен. Он также считает, что проект может столкнуться со «значительными политическими препятствиями».