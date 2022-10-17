Россия и Турция форсируют создание газового хаба

Россия и Турция форсируют создание газового хабаПроект может столкнуться с серьезным противодействием ЕС, предостерегают эксперты
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал поручение проработать вопрос создания на территории страны международного газового хаба. Об этом он заявил 14 октября, комментируя итоги прошедших накануне переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Изначально именно Путин на форуме «Российская энергетическая неделя» (РЭН-2022) в Москве заявил о необходимости создания хаба в Турции.
По словам Эрдогана, строительство газового хаба «должно начаться без задержек». Наиболее подходящим местом для него, по мнению президента Турции, является Фракия – часть исторической области на востоке Балкан. Именно здесь проходят крупнейшие экспортные газопроводы, в том числе российский «Турецкий поток».
Роль Турции в транзите газа
На РЭН-2022 12 октября Путин отметил, что выпадающие объемы транспортировки газа в Европу (из-за повреждения газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» и санкций против последнего. – «Ведомости») «могут быть перенесены из Балтийского моря в Черное».
Турция в силу ее крайне удачного географического положения между Европой и Азией и ранее активно стремилась стать страной – транзитером газа в ЕС. Еще в 2000-х гг. при участии турецкой энергокомпании Botas появился проект магистрального газопровода Nabucco мощностью 26–32 млрд куб. м в год для поставок газа в Европу из Ирана, Туркмении и Азербайджана. Но этот проект так и остался на бумаге. Альтернативой ему стал другой маршрут – «Южный газовый коридор», включающий Трансанатолийский (TANAP) и Трансадриатический (TAP) газопроводы.