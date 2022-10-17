Россия и Турция форсируют создание газового хаба

Турция в силу ее крайне удачного географического положения между Европой и Азией и ранее активно стремилась стать страной – транзитером газа в ЕС. Еще в 2000-х гг. при участии турецкой энергокомпании Botas появился проект магистрального газопровода Nabucco мощностью 26–32 млрд куб. м в год для поставок газа в Европу из Ирана, Туркмении и Азербайджана. Но этот проект так и остался на бумаге. Альтернативой ему стал другой маршрут – «Южный газовый коридор», включающий Трансанатолийский (TANAP) и Трансадриатический (TAP) газопроводы.