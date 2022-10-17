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Россия и Турция форсируют создание газового хаба

Проект может столкнуться с серьезным противодействием ЕС, предостерегают эксперты
Василий Милькин
РФ сейчас поставляет газ в направлении Турции через Черное море по газопроводам «Турецкий поток» и «Голубой поток» / «Газпром трансгаз Краснодар»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал поручение проработать вопрос создания на территории страны международного газового хаба. Об этом он заявил 14 октября, комментируя итоги прошедших накануне переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Изначально именно Путин на форуме «Российская энергетическая неделя» (РЭН-2022) в Москве заявил о необходимости создания хаба в Турции.

По словам Эрдогана, строительство газового хаба «должно начаться без задержек». Наиболее подходящим местом для него, по мнению президента Турции, является Фракия – часть исторической области на востоке Балкан. Именно здесь проходят крупнейшие экспортные газопроводы, в том числе российский «Турецкий поток».

Роль Турции в транзите газа

На РЭН-2022 12 октября Путин отметил, что выпадающие объемы транспортировки газа в Европу (из-за повреждения газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» и санкций против последнего. – «Ведомости») «могут быть перенесены из Балтийского моря в Черное».

Турция в силу ее крайне удачного географического положения между Европой и Азией и ранее активно стремилась стать страной – транзитером газа в ЕС. Еще в 2000-х гг. при участии турецкой энергокомпании Botas появился проект магистрального газопровода Nabucco мощностью 26–32 млрд куб. м в год для поставок газа в Европу из Ирана, Туркмении и Азербайджана. Но этот проект так и остался на бумаге. Альтернативой ему стал другой маршрут – «Южный газовый коридор», включающий Трансанатолийский (TANAP) и Трансадриатический (TAP) газопроводы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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