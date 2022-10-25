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Песков прокомментировал просьбу Макрона к папе Римскому о звонке Путину

Ведомости

Кремль положительно расценивает гипотетическое участие папы римского Франциска в мирном урегулировании украинского кризиса, однако препятствием для этого по-прежнему остается законодательно закрепленный отказ Киева от переговорного процесса с Москвой.

Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал просьбу французского лидера Эммануэля Макрона к понтифику о звонке президенту России Владимиру Путину, его американскому коллеге Джо Байдену и патриарху Кириллу. Подобные контакты папы могли бы приблизить мирное урегулирование конфликта на Украине, считает французский президент.

«Если это все в русле действительно усилий в плане поиска возможных развязок, то это можно оценить положительно. Но с другой стороны в этом заявлении ничего не сказано о том, что кто-то должен позвонить президенту Зеленскому и разобраться с законодательной базой, которая отныне запрещает какие-либо переговоры с российской стороной», – рассказал журналистам Песков.

Россия остается открытой для всех контактов, однако в этом вопросе необходимо исходить из того, что Киев законодательно закрепил отказ от диалога.

С начала спецоперации Россия и Украина несколько раз проводили переговоры. Первые три очные встречи состоялись в Белоруссии в феврале — марте, а четвертый раунд российско-украинского диалога прошел 29 марта в Стамбуле. Позже процесс заморозили, поскольку Украина вышла из переговоров.

4 октября, после проведения референдумов о присоединении к РФ ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей, президент Украины Владимир Зеленский подписал документ об отказе от переговоров с Россией, хотя украинская сторона и раньше заявляла об отказе от переговоров с Москвой. Как отметил Путин на заседании Совета безопасности 19 октября, Киев отвергает любые предложения об их проведении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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