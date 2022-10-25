Песков прокомментировал просьбу Макрона к папе Римскому о звонке Путину

«Если это все в русле действительно усилий в плане поиска возможных развязок, то это можно оценить положительно. Но с другой стороны в этом заявлении ничего не сказано о том, что кто-то должен позвонить президенту Зеленскому и разобраться с законодательной базой, которая отныне запрещает какие-либо переговоры с российской стороной», – рассказал журналистам Песков.